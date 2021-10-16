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Приближающийся запуск "Северного потока-2" спровоцировал истерику на Западе

16 октября 2021, 12:35  •  194 • Политика
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО
Чем ближе момент запуска работы "Северного потока – 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария. Об этом в своем "Телеграме" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 
Она отметила, что об Украине в данном контесте речи не идет – ее "влажные энергетические фантазии и истерика" являются постоянным состоянием. Дело касается тех, кто, по ее мнению, ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз.
Среди всех Захарова отметила призыв премьер-министра Польши Ежи Бузека, который заявил о "последнем шансе" остановить российский газопровод, польского эксперта Даниэля Чижевского, посоветовавшего переписать СП-2 на западные компании, помощника Президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, указавшего, что Россия использует газ как оружие, премьера Британии Бориса Джонсона, который обвинил Москву в намеренном сокращении поставок топлива, а также президента Польши Анджея Дуду, который требовал вмешаться в ситуацию с запуском российского проекта НАТО. 
"Хочется уточнить: это потому, что у НАТО умер мозг? К чему тогда остаётся апеллировать? К совести? Святой престол и католическую церковь не призовут вмешаться?", – написала она.
Захарова напомнила и о высказывании президента Литвы Гитанаса Науседы, который счел "Северный поток – 2" ошибкой с самого начала. По ее мнению, западные представители делают такие заявления, руководствуюясь принципами демократии, однако именно она говорить подобное не позволяет. Она указала, что частные компании могут и без диктата президентов других стран разобраться, был ли ошибкой российский газопровод это или нет.
"Всё это – удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы", – подытоживает она.
Как отмечает Захарова, СП-2 является гарантом энергобезопасности Европы, и, несмотря на сильное давление извне, в Германии это понимают.

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