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Приближался к госгранице: российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США в небе над Балтикой

28 января 2019, 22:54  •  95 • В России
Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Балтийским морем самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВВС США. По информации Министерства обороны РФ, американское воздушное судно направлялось к государственной границе России. Су-27 приблизился к разведывательному самолёту на безопасное расстояние, после чего тот отдалился от российских рубежей.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Приближение американского военного самолёта к государственной границе Российской Федерации вынудило российскую сторону поднять в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

Многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения поднялся в воздух для перехвата воздушного судна. Отмечается, что экипаж Су-27, приблизившись к объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как самолёт-разведчик P-8A Poseidon Военно-воздушных сил США.

«После удаления иностранного самолёта от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — пояснили в российском Минобороны.

Отметим, что на прошлой неделе в Балтийском море произошёл аналогичный инцидент с участием самолёта-разведчика Gulfstream ВВС Швеции. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, экипаж военной авиатехники скандинавского государства выполнял полёт «без включённого транспондера».

Заметим, что за последние пять лет резко увеличилось количество полётов разведывательной авиации стран — членов НАТО вблизи границ РФ. В октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что военная активность Североатлантического блока «достигла небывалого уровня со времён холодной войны».

«Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — пояснил глава российского оборонного ведомства.

Согласно статистическим данным, за минувший год подразделения Радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов (из них порядка трёх тысяч — боевые иностранные самолёты), в том числе более тысячи единиц авиационной техники разведывательного типа.

При этом каждые сутки дежурные силы подразделений Радиотехнических войск «ведут» около пяти тысяч летательных аппаратов, половина из которых — иностранные. Помимо этого, более шести тысяч военнослужащих подразделения участвуют в регулярных внезапных проверках состояния боеготовности.

«Внезапность проверки позволяет объективно оценить эффективность действий дежурных по ПВО сил Радиотехнических войск по обнаружению и сопровождению воздушного судна-нарушителя, управлению боевыми расчётами подразделений с пунктов управления соединений ПВО, наведению самолётов истребительной авиации для его перехвата и условного поражения Зенитными ракетными войсками», — пояснял начальник Радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

«Проявление политического и военного давления»

Действия ВВС США на российских рубежах не стали неожиданностью, но быстрое реагирование на них предотвращает более серьёзные провокации. Такое мнение в разговоре с RT высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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«Это проявление политического и военного давления со стороны блока НАТО на Россию и её союзников. Запретить им мы не можем, но быстрая реакция и появление российских самолётов-перехватчиков должны влиять на ситуацию, ослаблять политическое давление, демонстрировать реальность возможного ответа и недопущения дальнейших, более серьёзных провокаций. Все понимают, что Россия готова на быструю реакцию и адекватные ответные действия», — отметил он.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин также добавил, что американцы регулярно обвиняют российскую сторону в «провокационных действиях» вблизи воздушных пространств других стран, однако сами регулярно осуществляют подобные манёвры.

«Это демонстрация присутствия — будь-то американские корабли в Чёрном море либо воздушные суда вблизи наших границ. В то же время это очень опасно, поскольку при элементарном столкновении всё может плохо закончиться», — пояснил собеседник RT.

Как заметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, в последнее время активизировалась авиационная разведка иностранных государств.

«Их разведчики летают, ведут разведку и радиоперехват, уточняют положение подвижных целей. Наши перехватчики всегда поднимаются в воздух, сопровождают эти самолёты, когда они летят вдоль границ. Если самолёт-разведчик иностранного государства вторгнется в воздушное пространство Российской Федерации, мы имеем полное право его сбить или принудить к посадке на одном из наших аэродромов», — заявил эксперт в разговоре с RT.

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