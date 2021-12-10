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Приближался к госгранице: российский истребитель сопроводил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

10 декабря 2021, 23:15  •  121 • В России
Российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, уточнив, что американский самолёт приближался к российской государственной границе. После того, как самолёт США развернулся от госграницы РФ, Су-30 вернулся на аэродром базирования.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Там рассказали, что 9 декабря российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами цель, приближавшуюся к российской государственной границе. Для её опознавания в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — уточнили в ведомстве.

После того, как американский самолёт развернулся от госграницы РФ, Су-30 вернулся на аэродром базирования. В результате произошедшего нарушения государственной границы допущено не было.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — подчеркнули в ведомстве.

  • Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Напомним, с начала декабря российские истребители неоднократно были вынуждены подниматься для сопровождения иностранных самолётов над черноморскими водами.

Так, 9 декабря три Су-27 сопровождали два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции, самолёт разведчик CL-600 Artemis сухопутных войск США, стратегический самолёт разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции над акваторией Чёрного моря.

До этого, 8 декабря Су-27 также были подняты для сопровождения двух тактических истребителей Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёта-заправщика С-135 ВКС Франции.

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

3 декабря в воздух поднялись истребители Су-27 и Су-30 — причиной стало приближение к госгранице стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и самолёта разведки и целеуказания CL-600 Artemis Сухопутных войск США.

12 ноября радиолокационные средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ за сутки засекли и сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО в районе Чёрного моря. Тогда в Минобороны констатировали, что интенсивность воздушной разведки стран Североатлантического альянса возле российских границ в Чёрном море продолжает расти.

При этом 11 ноября в российском оборонном ведомстве, комментируя рост активности США и НАТО в Черноморском регионе, отмечали, что расценивают подобные действия как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — отмечали в министерстве.

В России в последние годы неоднократно фиксировали попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. Москва обращала внимание на провокационный характер подобных действий и призывала страны альянса соблюдать закон.

В начале ноября глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. До этого министр заявлял, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

Кроме того, в конце ноября Шойгу сообщил, что десять американских стратегических бомбардировщиков в ходе учений сил США Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — сказал министр.

Обеспокоенность наращиванием военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ выражал и президент России Владимир Путин. В частности, он заявлял, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

«Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД.

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