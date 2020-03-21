Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру

• 18 • В мире

Коронакризис и неизбежная (невиданная с 1929) глобальная депрессия до предела обострит противоречия между трудом и капиталом. Между общественным производством и частным присвоением. Мы увидим колоссальный всплеск классовой борьбы во всех странах, включая Россию.

Коронавирус уже сейчас демонстрирует миллионам бессилие капитализма, его неспособность производить и планировать в интересах большинства. Тот, кто относился к Марксу с пренебрежением и усмешкой, поймет всю справедливость его учения на собственной шкуре.

Минтруд США, чтобы не навредить падающим биржам, рекомендовал своим подразделениям в каждом из штатов не публиковать точную статистику по безработице. Но в следующий четверг она все равно появится. Уже сейчас цифры очень плохие. Хуже, чем в 2008.

Годы буржуазной пропаганды, насаждения клерикализма и мракобесия, разрушительных образовательных реформ, наплевательского отношения к науке сделали свое дело: появились миллионы абсолютно некомпетентных, но самоуверенных людей, не желающих слышать голос разума. Для них “Это всего лишь ОРВИ”, “Через год забудем”.

Вы ничего не забудете.

Приближается настоящая буря. Первыми будут гибнуть не только самые слабые, но и самые глупые.

Константин Сёмин

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