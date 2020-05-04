«Приближаемся к тяжёлым временам»: будет ли ЕС делать шаги в сторону отмены антироссийских санкций на фоне COVID-19

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил за отмену антироссийских санкций Евросоюза. По мнению политика, особенно важно снять экономические барьеры сейчас, в условиях глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Похожие высказывания ранее делали и другие европейские политики. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель назвала взаимные рестрикции «неприятными», а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ограничительные меры дорого обходятся Европе. Однако европейские чиновники отвергают идею отмены санкций, отмечают эксперты. По их мнению, это связано с зависимостью Брюсселя от Вашингтона. В то же время в условиях пандемии США уже не готовы брать на себя роль глобального лидера, считают аналитики.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер призвал к отмене антироссийских санкций, введённых Евросоюзом в качестве ответа на конфликт в Донбассе и воссоединение Крымского полуострова c Россией. По мнению политика, восстановить в полной мере экономическое сотрудничество с Россией особенно необходимо в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Именно сейчас, когда из-за кризиса с коронавирусом мы приближаемся к тяжёлым в экономическом плане временам, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны быть устранены», — заявил Шрёдер в интервью журналистам Der Tagesspiegel, посвящённом 75-летию окончания Второй мировой войны.

Герхард Шрёдер

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Как отметил бывший германский канцлер, экономические санкции всё равно не способны повлиять на политический курс России. Поэтому рестрикции не имеют никакого смысла.

«Мы не можем переоценить того, что, несмотря на это ужасное прошлое, Россия готова доверительно сотрудничать с новой Германией. Не годится нам при этом продолжать поддерживать санкции против России», — подчеркнул политик.

Стоит отметить, что тема возможности отмены санкций муссируется и в действующем правительстве ФРГ. Так, в конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в условиях пандемии «неприятны». По её словам, Берлин работает над преодолением политических проблем, послуживших в своё время основанием для введения торговых ограничений.

Похожей точки зрения придерживается и член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. В беседе с российским изданием «Известия» политик призвал к отмене антироссийских санкций.

«Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема ещё более актуальна», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, восстановление товарооборота с Россией пошло бы на пользу экономической системе ЕС.

Идею отмены санкций поддерживают и на левом фланге германской политики. Как заявил ранее представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, санкции против России не приносят никакой пользы ФРГ.

Эммануэль Макрон

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Сомнения по поводу введённых против России рестрикций звучат и во Франции. Как заявил в феврале текущего года президент Пятой республики Эммануэль Макрон, санкции не принесли Европе положительного эффекта.

«У нас множатся замороженные конфликты, недоверие, санкции, которые совершенно ничего в России не изменили... Наши санкции и контрсанкции обходятся нам, европейцам, очень дорого, чуть ли не дороже, чем русским», — подчеркнул Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик убеждён в том, что Россию нельзя блокировать и игнорировать, поскольку она является частью Европы, а также постоянным членом СБ ООН.

По мнению экспертов, политики, заявляющие о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России, выражают мнение широких бизнес-кругов Европы. Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, за отказ от санкций выступает большое количество европейских компаний.

«Ряд отраслей европейской экономики заинтересован в сотрудничестве с российской стороной. Масштаб убытков можно представить, если учесть, что до санкций в России было представлено 6 тыс. компаний только из ФРГ. Разумеется, санкции заметно урезали это сотрудничество», — отметил эксперт.

Александр Камкин согласен с тем, что тема отмены ограничений приобретает особое значение в свете экономического спада, вызванного пандемией.

«Если бы санкции и контрсанкции были отменены, то это дало бы европейской и в частности германской экономике достаточно ощутимый стимул. Не стоит забывать, что в этом году ожидается снижение ВВП Германии приблизительно на 6%, что означает рост безработицы и возникновение сложностей в социальной сфере», — напомнил Камкин.

По словам эксперта, возвращение на российский рынок германских и в целом европейских компаний сказалось бы позитивно на европейской экономике.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Европейские компании выступают за снятие ограничений, потому что это вопрос их выживания», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

К необходимости ослабления санкционного режима ранее призвали и в ООН. 24 апреля Генсек организации Антониу Гутерреш, обращаясь к лидерам стран G20, заявил, что в условиях пандемии отмена санкций, введённых ранее против целого ряда стран, позволит обеспечить их доступ к жизненно необходимым товарам и медикаментам.

ООН

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Эту мысль в интервью РИА Новости повторил и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. По мнению чиновника, санкции в условиях пандемии ещё больше ухудшают положение стран, уязвимых с точки зрения распространения коронавируса.

Однако руководство Евросоюза отвергает подобные предложения. Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, выступая на видеобрифинге в начале апреля, власти ЕС не видят проблемы в сохранении антироссийских рестрикций.

«Эти санкции введены в связи с действиями, направленными на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а значит, не мешают России бороться со вспышкой коронавируса», — подчеркнул чиновник.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр также выразил сомнение в том, что санкции будут отменены.

«Вопрос снятия (санкций. — RT) увязан напрямую с выполнением минских договорённостей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений», — заявил дипломат в интервью агентству Интерфакс.

«Имиджевые потери»

Как пояснил Александр Камкин, такая бескомпромиссная позиция брюссельских чиновников связана с тем, что бюрократические круги ЕС мало беспокоятся об экономических интересах стран — участниц союза.

«Европейские чиновники и бизнес-круги мыслят в разных плоскостях. Бизнес, а также ратующие за него политики мыслят реальными категориями, а еврочиновники исходят из политических, евроцентристских соображений. В этом контексте Москве и Брюсселю вести диалог достаточно сложно», — считает эксперт.

Reuters

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При этом ключевую роль в вопросе сохранения антироссийских санкций играют США — именно ориентация на Вашингтон не позволяет Брюсселю отказаться от неконструктивной риторики, считают эксперты.

«Таким образом США продвигают интересы своего бизнеса в Европе, а разговоры о «российской агрессии» на Украине — только прикрытие», — уверен эксперт.

Между тем пандемия коронавируса заметно повлияла на позиции США в мире, ослабив американское влияние на другие страны. Такая точка зрения высказана в редакционной статье французской газеты Le Monde. Авторы материала проанализировали геополитические последствия пандемии коронавируса и пришли к выводу, что Вашингтон уже не играет сегодня роль мирового лидера, как это было в прошлом веке. По мнению авторов, США сами уклоняются от лидерской миссии на протяжении последних лет, а пандемия коронавируса лишь усилила эту тенденцию.

«Ещё один урок: Соединённые Штаты больше не играют роль мирового лидера, которую взяли на себя в XX веке. В последние годы они действовали всё более сдержанно, и в этот ослабляющий их кризис полностью от неё избавились», — говорится в публикации.

С такой оценкой отчасти согласен и Андрей Суздальцев.

«Действительно, влияние США снизилось, за время пандемии они понесли колоссальные имиджевые потери. Государство оказалось не готово к такой ситуации и продемонстрировало миру хрупкость американского доминирования даже на своей собственной территории», — отметил эксперт.

По словам Суздальцева, если бы США сейчас действительно сократили свою внешнюю активность и давление на другие страны, то это позволило бы Европе ослабить или вовсе отменить антироссийские санкции.

«Однако гарантий именно такого развития событий нет, поскольку по вопросу борьбы с Россией в США существует прочный консенсус между демократами и республиканцами. А Евросоюз находится под жёстким американским контролем. Так что в обозримом будущем больших изменений ждать не стоит. Тем более что Россия уже сама переориентировала свои рынки и заместила импорт ряда товаров», — добавил Суздальцев.

Сдержанный прогноз относительно перспектив отмены санкций сделал и Александр Камкин. По мнению эксперта, снятие ограничений — вопрос времени.

«Особенно если учесть, что в странах ЕС растёт влияние евроскептиков. В целом можно, хотя и осторожно, предположить, что определённые сдвиги во внешней политике ЕС со временем начнутся», — подытожил эксперт.