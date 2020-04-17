«Прибавилось много дел, но всё это приносит радость»: сотрудница хосписа взяла ребёнка домой на время эпидемии

Игровой терапевт детского хосписа «Дом с маяком» Диана Лусенкова — одна из тех, кто взял к себе домой ребёнка на время эпидемии. По её словам, так поступили ещё несколько коллег: оставаться в интернатах детям небезопасно из-за большой скученности. В интервью RT Диана рассказала, как решилась на это, насколько сложно было организовать переезд и что изменилось в её жизни после того, как она приняла ребёнка с особенностями.

— Как давно вы работаете с детьми? Чем вы занимаетесь в хосписе?

— С детьми я работаю давно. Три года работала в детском интернате, в группе, где дети с тяжёлыми диагнозами, в основном лежачие. Ухаживала за ними, кормила, гуляла и играла. В 2015 году я пришла работать в детский хоспис, работала няней, а с 2019 года работаю игровым терапевтом.

Детский хоспис предоставляет семьям помощь няни несколько раз в неделю на 8 часов, чтобы родители могли отдохнуть или заняться своими делами. Я приезжала в семью и отпускала родителей по своим делам, оставалась с ребёнком на 8 часов. Делала всё то, что обычно делают родители. У каждого ребёнка есть свои особенности, важно найти с ним контакт и понять, что ему нравится или, наоборот, не нравится, как правильно позиционировать, уложить или посадить, ведь все дети очень разные. Сейчас я работаю игровым терапевтом, это очень интересно.

— В чём состоит эта работа?

— Я приезжаю домой к детям, знакомлюсь с ребёнком и родителями. Моя задача — подобрать доступные для ребёнка игры и игрушки и так адаптировать их, чтобы ребёнок мог максимально участвовать. Очень важно понять, когда ребёнок участвует и ему интересно. Чаще дети не могут разговаривать и это можно понять по мимике, но бывают очень тяжёлые детки, и уловить, положительная ли у них реакция или отрицательная, можно только по дыханию, пульсу и мышечному тонусу.

— Как Рома оказался у вас в гостях? Почему вы решили забрать его из интерната?

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве сотрудникам детского хосписа предложили взять к себе в гости детей из интерната, так как сейчас в интернатах не очень безопасно из-за скученности людей. У меня есть большой опыт ухода и общения с детьми с особенностями в развитии, поэтому я решила поддержать эту идею. Кроме меня, откликнулись ещё несколько коллег, которые также решили забрать детей из интерната к себе в гости.

— Почему вы решили взять именно Романа? Вы были раньше знакомы или у вас сразу завязались отношения? Как прошла ваша первая встреча?

— Я познакомилась с Ромой за несколько дней до его переезда ко мне в гости. К нему в интернат приходили няни из детского хосписа, они много про него мне рассказали. При первой встрече Рома меня долго разглядывал и начал улыбаться, тогда сотрудники интерната сказали, что он меня принял.

— Сколько времени ушло на то, чтобы всё оформить? Были ли какие-то бюрократические трудности? Какие критерии отбора?

— Мне пришлось в спешном порядке оформить все необходимые документы. Но всё удалось сделать максимально быстро. Департамент социальной защиты помог оформить разрешение за один день, а директор интерната пошла навстречу и согласилась, чтобы Рома поехал ко мне в гости.

© Фото из личного архива

— Что пришлось поменять в квартире, чтобы гостю было комфортно?

— С помощью няни от детского хосписа, Лизой, мы подготовили комнату для Ромы и сделали перестановку так, чтобы ему было удобно. Детский хоспис «Дом с маяком» привёз всё необходимое для Ромы: функциональную кровать, подъёмник для перемещения и оборудование для оказания первой помощи. На машине детского хосписа в сопровождении врача Рому перевезли ко мне домой.

— Как он сам перенёс переезд? Быстро ли он освоился на новом месте?

— Рому перевозили на машине детского хосписа. Сначала он волновался, но я ему объяснила, куда мы едем, поговорила с ним, и он расслабился.

Рома быстро привык к новой обстановке. Сначала, конечно, был напряжён и не очень понимал, куда его привезли, но быстро освоился и у него уже появились свои предпочтения в играх и игрушках. Стал требовательным: настойчиво требует общения и зовёт к себе.

— Как сейчас проходит ваш день, что изменилось после того, как вы взяли к себе нового человека?

— Утро обычно начинается в 7—8 часов, в зависимости от того, как просыпается Рома. Делаем лёгкий массаж, зарядку, необходимые гигиенические процедуры и перемещаемся на кухню завтракать. Рома очень любит со всеми вместе есть на кухне. После завтрака вместе с няней от детского хосписа занимаемся и играем с Ромой. Он очень любит разные музыкальные инструменты. После обеда обычно — тихий час, Рома отдыхает. Вторая половина дня у нас размеренная: мы рисуем, читаем книжки и смотрим мультики.

Рома очень эмоциональный и участвует с удовольствием в предложенной деятельности. Любит посмеяться над шутками, он очень весёлый. По Роме можно легко понять, нравится ему что-то или нет. Если что-то не нравится, он вначале надувает нижнюю губу, как будто обижается, и начинает недовольно вокализировать. Когда Роме всё нравится, он улыбается. Он расстраивается, когда его не понимают, и очень радуется, когда понимают.

Изменился режим дня и, конечно же, прибавилось дел, но это всё приносит радость, когда видишь довольного и счастливого Рому. Близкие хорошо отнеслись к тому, что я решила взять его в гости, все меня поддержали.