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Прибалтов пугают завоеванием Россией. Но США тут даже ни при чём
04 июня 2020, 07:55 • 81 • Политика
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доцент МГИМО Владислав Воротников объяснил, почему прибалтов пугают завоеванием Россией. И даже США в общем и целом ни при чём. "Есть у Балтии своя мотивация", - отметил эксперт.
По словам Воротникова, для Соединённых Штатов Прибалтика является "третьестепенным пространством". Он назвал неправильным связывать ситуацию с американским давлением.
"Есть у Балтии своя мотивация", - заявил эксперт.
Он сообщил, что Россия позиционируется как ключевая угроза безопасности по традиции, классической доктрине "удушить в объятиях". По словам Воротникова, достаточно проанализировать сайт латвийского центра коммуникаций НАТО, где легко можно увидеть и пропаганду, и контрпропаганду. Цель всего этого - "противодействовать российской внешнеполитической повестке", пишет РИА ФАН.
России не нужна Прибалтика. Все проблемы, которые возникают между странами, вполне неплохо решаются в рабочем порядке. Примером этому является вопрос границ с Латвией и Литвой. Осталось ратифицировать договор с Эстонией, но в этом возникли сложности. Эстония, по мнению Воротникова, настолько настаивает на своём, что российский МИД отказывается вести переговоры. Эксперт добавил, что только маргинальные эстонские политики говорят о неких территориальных претензиях России.
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