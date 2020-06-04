Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Прибалтов пугают завоеванием Россией. Но США тут даже ни при чём

04 июня 2020, 07:55  •  81 • Политика
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доцент МГИМО Владислав Воротников объяснил, почему прибалтов пугают завоеванием Россией. И даже США в общем и целом ни при чём. "Есть у Балтии своя мотивация", - отметил эксперт.
По словам Воротникова, для Соединённых Штатов Прибалтика является "третьестепенным пространством". Он назвал неправильным связывать ситуацию с американским давлением.
"Есть у Балтии своя мотивация", - заявил эксперт.
Он сообщил, что Россия позиционируется как ключевая угроза безопасности по традиции, классической доктрине "удушить в объятиях". По словам Воротникова, достаточно проанализировать сайт латвийского центра коммуникаций НАТО, где легко можно увидеть и пропаганду, и контрпропаганду. Цель всего этого - "противодействовать российской внешнеполитической повестке", пишет РИА ФАН.
России не нужна Прибалтика. Все проблемы, которые возникают между странами, вполне неплохо решаются в рабочем порядке. Примером этому является вопрос границ с Латвией и Литвой. Осталось ратифицировать договор с Эстонией, но в этом возникли сложности. Эстония, по мнению Воротникова, настолько настаивает на своём, что российский МИД отказывается вести переговоры. Эксперт добавил, что только маргинальные эстонские политики говорят о неких территориальных претензиях России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
03 июня 2020, 22:55
Белорусский парламент распустили одной подписью Лукашенко
03 июня 2020, 22:55
Гордон "утёр нос следопытам", а Поклонская получила обвинение от прокуратуры Марса
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 04:55
Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в ...
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.