Прибалтов пугают завоеванием Россией. Но США тут даже ни при чём

По словам Воротникова, для Соединённых Штатов Прибалтика является "третьестепенным пространством". Он назвал неправильным связывать ситуацию с американским давлением.

"Есть у Балтии своя мотивация", - заявил эксперт.

Он сообщил, что Россия позиционируется как ключевая угроза безопасности по традиции, классической доктрине "удушить в объятиях". По словам Воротникова, достаточно проанализировать сайт латвийского центра коммуникаций НАТО, где легко можно увидеть и пропаганду, и контрпропаганду. Цель всего этого - "противодействовать российской внешнеполитической повестке", пишет РИА ФАН.

России не нужна Прибалтика. Все проблемы, которые возникают между странами, вполне неплохо решаются в рабочем порядке. Примером этому является вопрос границ с Латвией и Литвой. Осталось ратифицировать договор с Эстонией, но в этом возникли сложности. Эстония, по мнению Воротникова, настолько настаивает на своём, что российский МИД отказывается вести переговоры. Эксперт добавил, что только маргинальные эстонские политики говорят о неких территориальных претензиях России.