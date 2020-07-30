Прибалтийский разлад. БелАЭС рассорила Литву с Латвией и Эстонией

"Белорусская АЭС раскалывает страны Балтии, а Путин потирает руки" – пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. В статье сообщается, что в ближайшее время в Белоруссии будет введена в эксплуатацию первая в стране атомная электростанция. Эстония и Латвии пребывают в предвкушении дешевой атомной энергии от белорусов, а вот Литва упирается всеми силами. Вильнюс считает АЭС вблизи своей границы опасной и хочет объявить общебалтийский бойкот против электростанции. В Литве уже вступил в силу закон о запрете импорта электроэнергии из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции.

Власти страны призывают ближайших союзников в лице Латвии и Эстонии последовать примеру, приняв аналогичные правовые акты, однако они продолжают стоять на своем. Из-за разногласий по вопросу покупки электроэнергии из третьих стран Литва даже сорвала традиционную региональную встречу на высшем уровне, когда президент страны Науседа не пожелал общаться со своими коллегами из-за их позиции по белорусской АЭС.

По мнению автора статьи Рудольфа Херманна, на первый взгляд может показаться, что это чересчур, тем более что это первый подобный отказ от участия во встрече лидеров стран Балтии с 1991 года. Однако Литва, по мнению журналиста, тем самым хотела подчеркнуть политическую важность проблемы, которая доставляет ей головную боль уже несколько лет.

Во-первых, Литву тревожит вопрос безопасности, пишет швейцарская газета. Вильнюс, где проживают примерно полмиллиона человек, расположена всего в 50 километрах от Островца, а внутри зоны в 100 километрах, которая в случае серьезной аварии должна быть эвакуирована в течение суток, проживают около миллиона литовцев, а это треть населения страны. Херманн указывает, что это большая проблема, потому что в вопросе ядерной безопасности к Белоруссии не питают ни малейшего доверия.

И второй момент чисто политический. Литва опасается, что заманчивая своей дешевизной электроэнергия из Островца может подорвать планы по синхронизации балтийских сетей с системой континентальной Европы и оставить Вильнюс без электроэнергии, которой после распада СССР было более чем достаточно за счет Игналинской АЭС. Электростанция давала столько электрической мощности, что половину этой роскоши Литва выгодно продавала соседям – Латвии, Эстонии и Белоруссии. Однако перед вступлением в ЕС, Брюссель потребовал закрыть Игналинскую АЭС и Литва беспрекословно подчинилась и тут же стала из главного производителя электроэнергии в регионе главным ее потребителем.

Страны Балтии вместе с Польшей стали планировать строительство новой АЭС взамен закрытой и вроде Брюссель обещал дать денег, но в итоге прокатил. И тут на сцену вышел Росатом. Причем, Москва сразу нанесла двойной удар – подчеркивает автор статьи. С одной стороны, было решено строить Белорусскую АЭС, а с другой – еще одну станцию в Калининграде и тоже недалеко от Литвы. Понятно, что сразу три новых АЭС в Прибалтике было не нужно, поскольку они превысили бы имеющийся спрос. В аутсайдерах оказался литовский проект, потому что его согласование в ЕС длилось бы дольше, чем соответствующая процедура между Россией и Белоруссией. Потом отказались и от Калининградской АЭС.

Важно добавить автор статьи заостряет внимание на том, что страны Балтии могут брать электроэнергию из других, не связанных с Россией, источников и без новой АЭС. И вполне могли бы присоединиться к бойкоту белорусской атомной электроэнергии, но они этого не делают.

Может здесь проявляется давняя слабость прибалтийских республик – заключает швейцарское издание, уточняя, что вот такие небольшие страны, с легкой весовой категорией, могли бы выиграть за счет скоординированных совместных действий, если бы только они умели о них договариваться.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik