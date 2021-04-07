Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава

Узники совести в Эстонии, Латвии и Литве надеются на помощь России

Включаясь в дискуссию о причинах и следствиях распада/развала СССР, я хотел бы остановиться на положении дел с правами человека в Прибалтике сегодня.

Борьба против незаслуженных привилегий, цензуры, за свободу слова привлекла в своё время жителей «национальных квартир», нацелившихся покинуть советский дом. Прошло 30 лет. И что мы видим? Привилегированных в Эстонии, Латвии и Литве стало куда больше, их личные, клановые, классовые интересы стоят выше закона. Политическая цензура возрождена. Свободу слова раздавили катком репрессий.

На заре литовской независимости парламент принял очень демократичный закон о прессе. Государственные и частные СМИ до 2000 года действительно являлись четвёртой властью. С годами депутаты сейма видоизменили документ так, что сегодня взгляды оппозиционных журналистов стали главным объектом для государственной безопасности. Агенты душат инакомыслие, рассматривая его как измену национальным интересам Литвы (Латвии, Эстонии), как покушение на конституционный строй, как сотрудничество за деньги с иностранными разведками.

Омбудсмен Сергей Середенко, якобы враг Эстонии. Фото: delfi.ee

Свежий пример: в Эстонии арестован публицист Сергей Середенко, автор книг «Русская правда об эстонской Конституции» и «Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике». Против него выдвинуто обвинение по ст. 235 УК ЭР – преступления против страны, совершённые в сговоре с иностранным государством. Максимальный срок наказания – 15 лет лишения свободы.

В трёх странах Балтии политические преследования активизировались одновременно. Спецслужбы Эстонии, Латвии и Литвы по команде из Вашингтона и Лондона набросили на регион мелкоячеистую сеть, которой выгребают интеллектуалов, критически настроенных по отношению к политике властей.

Журналист Альгирдас Палецкис, якобы российский шпион. Фото: 123ru.net

В Литве журналисту-международнику Альгирдасу Палецкису за сбор информации из открытых источников (рутинное занятие!) инкриминируют «шпионаж в пользу России в составе подпольной группы, представлявшей из себя хорошо законспирированную сеть». Прокуроры требуют для Палецкиса максимального наказания в 15 лет.

В Латвии полиция безопасности (КаПо) раскручивается маховик следствия против фрилансеров российских информагентств Sputnik и Baltnews.lv. Семерых рижских журналистов обвиняют в деятельности, «несовместимой с интересами Латвийской Республики». Одному или двум журналистам грозит «пятнашка». Это становится стандартом качественной работы прокуроров.

Кинодокументалист Андрей Яковлев, якобы рижский вредитель. Фото: ruptly.tv

«Приходят спецслужбы по утрам к крепким профессионалам пера, работавшим добросовестно, получавшим гонорары из России, платившим налоги в Латвии, и говорят: вы – враги», – констатирует рижанин Сергей Тыщенко. По словам его коллег, Прибалтика увлечена борьбой против «кремлёвских шпионов и диверсантов».

Колёса политического заказа исправно вращаются. Планы по зачистке информационного пространства осуществляются неторопливо, но качественно. Под гребёнку попадают не просто недовольные, возмущённые или обиженные, а грамотные, всесторонне подготовленные авторитетные журналисты.

Оцените масштаб операции по уничтожению интеллектуалов. В Эстонии разогнали редакции местных русских информационных интернет-ресурсов. В Латвии национальный совет по электронным СМИ заблокировал доступ к сайту «RT на русском» и закрыл все вещавшие по-русски ТВ-каналы. В Литве ограничивают вещание российского телевидения ради «прекращения мягкой аннексии ТВ со стороны Москвы и противостояния российской дезинформации». Журналистов изолируют едва ли не пачками.

Под следствием более года находятся Алексей Грейчус и Валерий Иванов. В конце марта взяли под стражу Гедрюса Шарканаса. Против него уже несколько раз возбуждались уголовные дела по ст. 170 УК ЛР (Разжигание ненависти) и ст. 170-2 (Отрицание советской агрессии). Под это в Литве могут подвести всё что угодно, включая возмущение обывателя отсутствием на прилавке картофеля и моркови. В отношении Шарканаса прокуроры пришли к выводу, что он «в своих статьях принижал заслуги участников послевоенного сопротивления советским оккупантам, глумился над памятью о «лесных братьях», которых назвал нацистскими преступниками и участниками холокоста».

Гедрюс Шарканас, якобы очернитель "лесных братьев". Фото: baltnews.lt

Каунасского журналиста Артураса Янчиса месяц назад арестовали и определили в психиатрическую лечебницу. Судмедэсперты решили, что «психически здоровый литовец никогда не станет своими публикациями лить воду на пропагандистскую мельницу Кремля».

Официальному Вильнюсу выгодно изображать своих критиков умалишёнными: какой спрос с идиота? В стране, где пирамида власти держится на исторической лжи и ненависти к России, где правящий режим преследует коммунистов, социалистов, русских и еврейских активистов, правозащитников, журналистов, выставлять душевнобольными здоровых – эффективная мера подавления политических противников.

Под прессингом госбезопасности находятся антифашисты Олег Титаренко, Генрикас Йодишка, Элла Андреева, Вячеслав Титов. Журналисту Гедрюсу Грабаускасу с группой единомышленников пришлось покинуть Литву из-за жёстких политических преследований. Эти и другие имена фигурируют в недавнем докладе МИД РФ о положении соотечественников в Прибалтике.

Клейма «Агент Кремля» не избежали даже «отцы возрождения государства» Роландас Паулаускас и Зигмас Вайшвила. Подписантов Акта независимости от 11 марта 1990 года спецслужбы обвинили в том, что своими критическими заявлениями об ошибках во внешней и внутренней политике они «наносят вред Литовскому государству, трудятся в интересах недружественных Литве разведок». В том же заподозрили бывшего посла Евросоюза в РФ Вигаудаса Ушацкаса. Подозрения усилились, когда дипломат перешёл на работу в обосновавшуюся в Подмосковье литовскую авиакомпанию, «представляющую угрозу национальной безопасности».

Oфис госбезопасности Литвы, знаменитый "Крест".Фото: lt.sputniknews.ru

Грабаускас сравнивает сегодняшнюю Литву с Испанией времён диктатора Франко и Германией времён Гитлера. «Международные организации как будто не замечают вопиющих нарушений прав человека в странах Балтии», – говорит политэмигрант.

В Эстонии, Латвии и Литве узники совести очень надеются на поддержку и помощь Москвы. Оттуда пока звучит привычное «не должны допустить возрождения фашизма, очень важно объединение антифашистов из разных стран». Я хочу сказать моим друзьям-россиянам: фашизм уже стоит у вашего порога. При негласной поддержке прибалтийских правительств и киевского режима он набирает силу.

Не пришло ли для Москвы время брать на вооружение опыт западных демократий, не постеснявшихся ввести санкции за уголовное преследование Навального? Литовец Палецкис, эстонец Середенко, в отличие от Навального, не замешаны в криминале и дружески настроены по отношению к Российской Федерации. Их обязательно нужно защитить.