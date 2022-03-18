Прибалтийская истерия: Три страны выслали десятерых русских дипломатов

Сразу три прибалтийские страны синхронно приняли решение выслать русских дипломатов. Свои консульства покинут десять человек.

Прибалтийская дипломатическая истерия разными странами объясняется по-разному. В частности, Латвия, высылающая троих русских дипломатов, заявляет об их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу. В Эстонии, которая также высылает троих русских дипломатов, заявили о "распространении пропаганды" и "подрыве безопасности". Также четырёх русских дипломатов решила выслать Литва.

Отметим, дипломатическая обстановка в Европе по отношению к России накалилась до предела. Страны ЕС ввели беспрецедентные санкции против нашей страны. Кроме того, многие европейские страны закрыли воздушное пространство для русских самолётов.