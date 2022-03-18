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Прибалтийская истерия: Три страны выслали десятерых русских дипломатов
18 марта 2022, 16:30 • 106 • Политика
Сразу три прибалтийские страны синхронно приняли решение выслать русских дипломатов. Свои консульства покинут десять человек.
Прибалтийская дипломатическая истерия разными странами объясняется по-разному. В частности, Латвия, высылающая троих русских дипломатов, заявляет об их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу. В Эстонии, которая также высылает троих русских дипломатов, заявили о "распространении пропаганды" и "подрыве безопасности". Также четырёх русских дипломатов решила выслать Литва.
Отметим, дипломатическая обстановка в Европе по отношению к России накалилась до предела. Страны ЕС ввели беспрецедентные санкции против нашей страны. Кроме того, многие европейские страны закрыли воздушное пространство для русских самолётов.
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