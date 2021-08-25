Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт

Экономист предсказал мрачное будущее странам Прибалтики. Он не исключил, что их ждёт афганский сценарий. "США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной", - предупредил эксперт.

Страны Прибалтики и всю Восточную Европу в целом ждёт весьма безрадостное будущее из-за зависимости от внешних источников финансирования. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

Он указал, что Эстония, Латвия и Литва, а также их ближайшие соседи находятся в практически полной финансовой зависимости от США и Евросоюза. Если эти денежные вливания вдруг по какой-либо причине прекратятся, то государства Прибалтики ждёт внутренний крах.

В тех странах, в которых нет своих финансовых источников, будут очень большие проблемы. А все страны Прибалтики сейчас как раз существуют за счёт дотаций,

- объяснил Михаил Хазин.

По его словам, экономический коллапс может случиться внезапно, и события будут развиваться весьма стремительно. Эксперт не исключил, что в таких условиях власть могут захватить незаконные преступные группировки, как это произошло в Афганистане.

Он отмечает, что ситуация в Европе может развиваться весьма похожим образом. Хазин считает, что США захотят уйти из Европы, так как им перестанет быть выгодно спонсировать европейские страны. А без помощи американцев Литва, Эстония и Латвия вряд ли смогут самостоятельно выжить в их нынешнем виде, уверен эксперт.

США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной,

- цитирует Nation News мнение экономиста.