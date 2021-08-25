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Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт

25 августа 2021, 01:25  •  38 • Политика
Экономист предсказал мрачное будущее странам Прибалтики. Он не исключил, что их ждёт афганский сценарий. "США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной", - предупредил эксперт.
Страны Прибалтики и всю Восточную Европу в целом ждёт весьма безрадостное будущее из-за зависимости от внешних источников финансирования. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.
Он указал, что Эстония, Латвия и Литва, а также их ближайшие соседи находятся в практически полной финансовой зависимости от США и Евросоюза. Если эти денежные вливания вдруг по какой-либо причине прекратятся, то государства Прибалтики ждёт внутренний крах.
В тех странах, в которых нет своих финансовых источников, будут очень большие проблемы. А все страны Прибалтики сейчас как раз существуют за счёт дотаций,
- объяснил Михаил Хазин.
По его словам, экономический коллапс может случиться внезапно, и события будут развиваться весьма стремительно. Эксперт не исключил, что в таких условиях власть могут захватить незаконные преступные группировки, как это произошло в Афганистане.
Он отмечает, что ситуация в Европе может развиваться весьма похожим образом. Хазин считает, что США захотят уйти из Европы, так как им перестанет быть выгодно спонсировать европейские страны. А без помощи американцев Литва, Эстония и Латвия вряд ли смогут самостоятельно выжить в их нынешнем виде, уверен эксперт.
США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной,
- цитирует Nation News мнение экономиста.

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