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Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт
25 августа 2021, 01:25 • 38 • Политика
Экономист предсказал мрачное будущее странам Прибалтики. Он не исключил, что их ждёт афганский сценарий. "США скоро будут убегать из Восточной Европы, а потом и из Западной", - предупредил эксперт.
Страны Прибалтики и всю Восточную Европу в целом ждёт весьма безрадостное будущее из-за зависимости от внешних источников финансирования. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.
Он указал, что Эстония, Латвия и Литва, а также их ближайшие соседи находятся в практически полной финансовой зависимости от США и Евросоюза. Если эти денежные вливания вдруг по какой-либо причине прекратятся, то государства Прибалтики ждёт внутренний крах.
- объяснил Михаил Хазин.
По его словам, экономический коллапс может случиться внезапно, и события будут развиваться весьма стремительно. Эксперт не исключил, что в таких условиях власть могут захватить незаконные преступные группировки, как это произошло в Афганистане.
Он отмечает, что ситуация в Европе может развиваться весьма похожим образом. Хазин считает, что США захотят уйти из Европы, так как им перестанет быть выгодно спонсировать европейские страны. А без помощи американцев Литва, Эстония и Латвия вряд ли смогут самостоятельно выжить в их нынешнем виде, уверен эксперт.
- цитирует Nation News мнение экономиста.
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