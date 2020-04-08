Прибалтику ожидает внезапный демографический кризис

Тысячи трудовых мигрантов едут домой – их нужно будет хотя бы прокормить

Весь мир – на пороге экономического кризиса. В странах же Балтии, а также на Украине и в Молдавии экономически кризис будет сопровождаться ещё и демографическим. Причём не тем демографическим кризисом, о котором так много писали в последние годы. Наоборот – население этих стран угрожает резко вырасти.

Экономический кризис в Европе и в США уже оставил без работы миллионы рабочих и специалистов. В первую очередь – трудовых мигрантов, которые, оставшись без работы, будут вынуждены вернуться на родину. А вернувшись, нарушат то хрупкое равновесие, которое сложилось в последние годы – особенно в Прибалтийских странах, когда за счёт «выдавливания» лишних рабочих рук удавалось держать безработицу на низком уровне и сохранять стабильность и в социальном плане, и в политическом. И вот теперь эта стабильность грозит рухнуть.

При этом и сами Латвия, Литва и Эстония пострадают от кризиса. Хотя сегодняшние прогнозы звучат достаточно оптимистично – согласно, например, выводам банка Swedbank, латвийская экономика рухнет на 5,8%, а литовская и эстонская – «всего лишь» на 5%. Однако стоит вспомнить кризис 2008 года, когда ВВП Латвии по итогам 2009 года сократился на 17,8%. Сегодняшний же экономический кризис, который только-только набирает обороты, по уверениям всех экспертов будет несравнимо глубже.

Главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя рассказал, что при составлении прогноза ориентировались на то, что эпидемия коронавируса будет побеждена за два месяца, как в Китае. К сожалению, уже сегодня понятно – как в Китае не будет, будет намного хуже.

Однако даже оптимист Лива Зоргенфрейя не скрывает – в странах Балтии резко вырастет безработица. Конечно, она вырастет во всём мире, но для некоторых стран это станет настоящей трагедией. Это страны, из которых в своё время уехали тысячи трудовых мигрантов на заработки в Европу. Потеряв же работу, они поедут домой, где есть жильё, по крайней мере. И всех этих людей необходимо будет, как минимум, прокормить, потому что трудоустроить их не могли и в хорошие времена.

«Если жизнь не вернётся в нормальное русло, у нас окажется армия безработных, которые будут получать пособия. Я не против, но необходимо понимать: сколько бы мы ни закачивали денег в экономику, предложение не увеличится, будут расти цены»,

– говорит заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис и предлагает правительству подумать об этой проблеме уже сегодня.

Эстонское Министерство финансов уже прогнозирует уровень безработицы в 9% (сегодня – 5%). Министерство финансов Литвы оптимистично уверяет, что безработица вырастет всего на 2%. При этом в обоих министерствах говорят, что всё будет зависеть от того, насколько быстро справится с кризисом Европа и сможет принять трудовых мигрантов из Прибалтики на прежние рабочие места. Если нет – Прибалтика захлебнётся.