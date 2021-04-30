Прибалтике не помогут: почему немцы не будут воевать с русскими

Война между Российской Федерацией и НАТО может начаться в Прибалтике. Об этом в статье для газеты Handelsblatt написал военный эксперт, публицист Вольфганг Мюнхау. При этом он считает, что даже если русские устроят «вторжение» в прибалтийские республики, Берлин не будет воевать с Москвой.

«Было бы наивно думать, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья пять Устава НАТО о коллективной обороне», — говорится в материале.

Он также напомнил читателям слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот заявил, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток — 2» (против строительства которого активно выступают США и некоторые другие страны Запада), чтобы «искупить грехи времен Второй мировой войны». Поэтому воевать она с РФ не намеревается.

Тем не менее, по словам публициста, горячей точкой в случае «российской агрессии» может стать Сувалкский коридор на польско-литовской границе. Эта полоска земли на границе Литвы с Польшей разделяет Белоруссию и Калининградскую область.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявлял, что в случае войны с НАТО в Калининградской области силам альянса придется противостоять серьезной группировке войск. По его словам, Россия может противопоставить западным державам сразу две дивизии, несколько мотострелковых бригад и пару танковых полков. Эта сила будет блокировать попытки НАТО прорваться вглубь региона.

Для захвата Прибалтики России хватит двух-четырех суток, считает польский генерал. Военные действия затронут также юг Балтийского моря и польское побережье, предположил Скшипчак.

В феврале Gazeta Polska смоделировала военный конфликт России с НАТО в Прибалтике. В статье утверждается, что Москва якобы «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» для уничтожения сил противника — даже ядерного. Россия могла бы начать атаку из Калининградской области, предположили польские авторы. Разнообразие вооружений и стратегическое положение «гарантируют» российским силам успех «блицкрига», уверены польские журналисты.

В 2016 году американская газета The Wall Street Journal писала, что Германия не стремится воевать с Россией. В минобороны ФРГ отказываются называть Россию «агрессором», а тогдашняя глава ведомства Урсула фон дер Ляйен заявила, что немецкая армия будет расширяться «в очень небольших масштабах», несмотря на «угрозы» Кремля разместить ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. Таким образом, хотя НАТО заявляет о «российской угрозе», Берлин конфликта с Москвой не хочет. Кроме того, по данным приведенного газетой соцопроса, 56% немцев не видят в России военной угрозы и не одобряют санкции, а

57% респондентов выступили против того, чтобы бундесвер защищал Польшу или Прибалтику от России. В одном из других материалов от 2018 года WSJ выразила сомнение, что западные силы НАТО успеют прийти на помощь восточным союзникам вовремя.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений — в том числе и по отношению к прибалтийским республикам. Однако притеснение русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве должно быть прекращено, подчеркивали российские официальные лица. По поводу беспокойства НАТО в связи с усилением группировки ВС РФ в Калининградской области Кремль отвечал, что российское государство имеет полное право заниматься укреплением своей обороны из-за увеличения активности альянса возле российских границ.