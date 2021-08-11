Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог

Прибалтика навсегда закрыла Украине путь в НАТО и ЕС. "Это предательство высшей пробы, растянутое на десятилетия", - заявил украинский политолог.

Латвия, Литва и Эстония ещё 30 лет назад навсегда перекрыли Украине путь в Евросоюз и НАТО, сейчас притворяются союзниками и лоббистами Незалежной в Европе. Об этом заявил киевский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга.

По его словам, когда после развала СССР страны Прибалтики только принимали в "европейскую семью", была заключена геополитическая сделка о том, что ни одна бывшая республика Советского Союза не станет частью политических или военных союзов Запада. Уже тогда судьба Украины была предрешена, утверждает политолог. При этом страны Латвия, Литва и Эстония прекрасно знали об этом, но всё это время прикидывались друзьями Украины и кормили её обещаниями о вступлении в ЕС и НАТО, добавляет он.

Все эти годы Прибалтика лишь притворялась лучшим другом Киева, преследуя свои интересы. Это предательство высшей пробы, растянутое на десятилетия,

- приводит Nation News слова Михаила Чаплыги.

Политолог отметил, что под лозунгом членства в ЕС и НАТО страны Прибалтики намеренно раскачивали ситуацию на Украине, прекрасно зная, что Киеву ничего не светит. Они приложили руку и к первому, и ко второму майдану. И благодаря этому Прибалтика заработала неплохие дивиденды.

Прибалтика вот уже сколько лет раскачивает Украину под лозунгом членства в НАТО, это можно назвать ножом в спину от самых близких, а то и единственных на данный момент "реальных" союзников Киева,

- резюмировал эксперт.