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Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 00:50 • 53 • Политика
Прибалтика навсегда закрыла Украине путь в НАТО и ЕС. "Это предательство высшей пробы, растянутое на десятилетия", - заявил украинский политолог.
Латвия, Литва и Эстония ещё 30 лет назад навсегда перекрыли Украине путь в Евросоюз и НАТО, сейчас притворяются союзниками и лоббистами Незалежной в Европе. Об этом заявил киевский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга.
По его словам, когда после развала СССР страны Прибалтики только принимали в "европейскую семью", была заключена геополитическая сделка о том, что ни одна бывшая республика Советского Союза не станет частью политических или военных союзов Запада. Уже тогда судьба Украины была предрешена, утверждает политолог. При этом страны Латвия, Литва и Эстония прекрасно знали об этом, но всё это время прикидывались друзьями Украины и кормили её обещаниями о вступлении в ЕС и НАТО, добавляет он.
- приводит Nation News слова Михаила Чаплыги.
Политолог отметил, что под лозунгом членства в ЕС и НАТО страны Прибалтики намеренно раскачивали ситуацию на Украине, прекрасно зная, что Киеву ничего не светит. Они приложили руку и к первому, и ко второму майдану. И благодаря этому Прибалтика заработала неплохие дивиденды.
- резюмировал эксперт.
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