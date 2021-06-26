Прибалтика, Украина и Польша против саммита ЕС – Россия

Политики Балтии, Украины и Польши не скупились на обвинения в адрес не только России, но и Меркель с Макроном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, призвала Евросоюз к «прямым контактам с Россией».

«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы, для чего необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, а также составить список общих стратегических интересов», – заявила Ангела Меркель.

А известная международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что канцлер ФРГ предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с главами стран Евросоюза, причём предложение это поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Истерика в странах Балтии, Украине и Польше не заставила себя долго ждать – СМИ буквально взорвались возмущением по отношению к Меркель и Макрону. А экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обвинил их в невежестве.

«Меркель и Макрон либо невежественны, либо ничего не извлекли из 80 лет истории народов, преданных немцами. Не говоря уже о других странах ЕС. Прямо как их предки. Я говорю это, прекрасно зная, что я говорю», – раскритиковал он предложение Ангелы Меркель.

По мнению же президента Литвы Гитанаса Науседы такой призыв канцлера ФРГ выглядит по меньшей мере подозрительным. Поэтому литовский президент советует Евросоюзу проявить осторожность и ни в коем случае не приглашать на европейский саммит российского президента, ведь это обязательно «подорвёт базовые принципы Евросоюза». К тому же ещё и обидит «некоторые страны Восточной Европы», напомнил Науседа, явно подразумевая Украину.

Впрочем, на Украине не замедлили и сами высказаться по этому поводу.

«Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций Евросоюза, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что ещё более опасно, разохотить Россию от выполнения минских договорённостей», – откликнулся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, тут же забыв все украинские заявления о нежелании Киева выполнять эти самые минские договорённости.

«Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований», – вынес вердикт Кулеба.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш считает, что за честь присутствовать на саммите Евросоюза «Россия должна дорого заплатить», а глава МИД Эстонии допускает такую возможность, но при одном условии – Москва должна выполнить Минские соглашения.

«Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остаётся однозначной: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что Россия, прежде всего, должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику»,

– прокомментировала инициативу Меркель и Макрона министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью изданию ERR.

То есть глава эстонской дипломатии, рассуждая о Минских соглашениях, не удосужилась хотя бы просмотреть этот совсем небольшой документ, потому как в противном случае она бы знала: в тексте Минских соглашений указаны две стороны – Украина и республики Донбасса, а Россия, как и ОБСЕ, являются посредниками и свою роль посредников исправно выполняют.

Но откуда это знать главе МИД Эстонии, если можно просто послушать заявления украинских политиков и повторить то, что они говорят?

Польша поддержала негодование стран Балтии и Украины – польский премьер Матеуш Моравецкий выступил против того, чтобы Россию приглашали на саммит стран ЕС, обвинив Россию в «агрессии» и «недавних кибератаках на польских чиновников».

Вот такой дружный и слаженный (пусть и не очень компетентный) хор получился из некоторых стран Восточной Европы.

В поддержку инициативы Меркель и Макрона выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Бельгии Де Кроо.

«Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», – отметил Де Кроо на пресс-конференции в пятницу, 25 июня.

В итоге европейским лидерам не удалось достичь договорённости по этому вопросу.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы ещё раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – рассказала Ангела Меркель в пятницу, выступая на пресс-конференции.

Тем не менее остаётся вероятность возвращения к обсуждению этого вопроса, уверена премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая считает инициативу канцлера Германии разумной и своевременной.

Старая Европа сама загнала себя в ловушку, посадив себе на шею проамериканских младоевропейцев, которые сегодня пытаются диктовать ФРГ и Франции, что им делать, а чего не делать. Прибалтийским странам и Польше, разумеется, не нужна самостоятельная европейская политика в отношениях с ЕС.