Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили ирониз...
Главная / Украина

Прибалтика, Украина и Польша против саммита ЕС – Россия

26 июня 2021, 01:05  •  77 • Украина
Политики Балтии, Украины и Польши не скупились на обвинения в адрес не только России, но и Меркель с Макроном
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, призвала Евросоюз к «прямым контактам с Россией».
«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы, для чего необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, а также составить список общих стратегических интересов», – заявила Ангела Меркель.
А известная международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что канцлер ФРГ предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с главами стран Евросоюза, причём предложение это поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Истерика в странах Балтии, Украине и Польше не заставила себя долго ждать – СМИ буквально взорвались возмущением по отношению к Меркель и Макрону. А экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обвинил их в невежестве.
«Меркель и Макрон либо невежественны, либо ничего не извлекли из 80 лет истории народов, преданных немцами. Не говоря уже о других странах ЕС. Прямо как их предки. Я говорю это, прекрасно зная, что я говорю», – раскритиковал он предложение Ангелы Меркель.
По мнению же президента Литвы Гитанаса Науседы такой призыв канцлера ФРГ выглядит по меньшей мере подозрительным. Поэтому литовский президент советует Евросоюзу проявить осторожность и ни в коем случае не приглашать на европейский саммит российского президента, ведь это обязательно «подорвёт базовые принципы Евросоюза». К тому же ещё и обидит «некоторые страны Восточной Европы», напомнил Науседа, явно подразумевая Украину.
Впрочем, на Украине не замедлили и сами высказаться по этому поводу.
«Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций Евросоюза, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что ещё более опасно, разохотить Россию от выполнения минских договорённостей», – откликнулся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, тут же забыв все украинские заявления о нежелании Киева выполнять эти самые минские договорённости.
«Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований», – вынес вердикт Кулеба.
Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш считает, что за честь присутствовать на саммите Евросоюза «Россия должна дорого заплатить», а глава МИД Эстонии допускает такую возможность, но при одном условии – Москва должна выполнить Минские соглашения.
«Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остаётся однозначной: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что Россия, прежде всего, должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику»,
– прокомментировала инициативу Меркель и Макрона министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью изданию ERR.
То есть глава эстонской дипломатии, рассуждая о Минских соглашениях, не удосужилась хотя бы просмотреть этот совсем небольшой документ, потому как в противном случае она бы знала: в тексте Минских соглашений указаны две стороны – Украина и республики Донбасса, а Россия, как и ОБСЕ, являются посредниками и свою роль посредников исправно выполняют.
Но откуда это знать главе МИД Эстонии, если можно просто послушать заявления украинских политиков и повторить то, что они говорят?
Польша поддержала негодование стран Балтии и Украины – польский премьер Матеуш Моравецкий выступил против того, чтобы Россию приглашали на саммит стран ЕС, обвинив Россию в «агрессии» и «недавних кибератаках на польских чиновников».
Вот такой дружный и слаженный (пусть и не очень компетентный) хор получился из некоторых стран Восточной Европы.
В поддержку инициативы Меркель и Макрона выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Бельгии Де Кроо.
«Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», – отметил Де Кроо на пресс-конференции в пятницу, 25 июня.
В итоге европейским лидерам не удалось достичь договорённости по этому вопросу.
«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы ещё раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – рассказала Ангела Меркель в пятницу, выступая на пресс-конференции.
Тем не менее остаётся вероятность возвращения к обсуждению этого вопроса, уверена премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая считает инициативу канцлера Германии разумной и своевременной.
Старая Европа сама загнала себя в ловушку, посадив себе на шею проамериканских младоевропейцев, которые сегодня пытаются диктовать ФРГ и Франции, что им делать, а чего не делать. Прибалтийским странам и Польше, разумеется, не нужна самостоятельная европейская политика в отношениях с ЕС.
Соб. корр. ФСК.

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






77
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 13:10
Раскол в рядах «Восточного партнёрства»
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
25 июня 2021, 15:00
В случае конфликта РФ и США каждый пятый словак будет на стороне России
25 июня 2021, 15:00
О новой роли Турции в Афганистане
25 июня 2021, 19:35
Контуры их новой восточной политики – Великая Румыния и Троеморье
25 июня 2021, 13:10
Украина и Грузия – отношения восстановлены
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
20 июня 2021, 19:30
По американской базе нанесли ракетный удар
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
24 июня 2021, 01:25
В Польше ожидают "худшего": "Россия будет кормить оголодавшую Европу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.