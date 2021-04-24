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Прибалтика присоединилась к Чехии. Захарова посоветовала дипломатам паковать чемоданы

24 апреля 2021, 02:10  •  69 • Политика
Страны Прибалтики присоединились к Чехии, которая объявила России "дипломатическую войну". Официальный представитель МИД России Захарова посоветовала дипломатам из Эстонии, Латвии и Литвы паковать чемоданы, поскольку в скором времени они будут высланы из страны. Она также вспомнила цитату Карела Чапека, сравнив западные страны с всепожирающей саранчой.
Так она прокомментировала сообщения о том, что Прибалтика выразила солидарность Чехии. Латвия и Эстония намерены выслать по одному русскому дипломату, а Литва - сразу двоих.
Захарова напомнила, что Москва строго придерживается принципа зеркального ответа, поэтому прибалтийские дипломаты тоже могут начинать собирать вещи.
В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи, - пояснила она ТАСС.
Позже у себя в Facebook Захарова сравнила западные страны с саранчёй, вспомнив цитату чешского писателя Карела Чапека: "Саранча - это стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна".
Напомним, что ранее власти Чехии выслали 18 русских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Прага обвинила неких "русских агентов" в том, что они якобы устроили взрыв на частном складе с боеприпасами в 2014 году. Никаких доказательств при этом приведено не было. Власти Чехии призвали другие страны ЕС последовать их примеру в знак солидарности. Москва же в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
По словам чешского генпрокурора, к взрыву склада якобы причастны люди, которые позже "отравили" Скрипалей в Великобритании. Многие эксперты обратили внимание на то, что "русский след" обнаружился в данном деле спустя семь с лишним лет. Причём это произошёло во время резкого обострения ситуации в Донбассе и осложнения отношений между Россией и Западом.

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