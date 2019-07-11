Прибалтика негодует, в Москве разводят руками: Памятные салюты в честь освобождения от фашистов вызвали раздор

Литовцев возмутило, что в Москве будут праздновать 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков салютами. Как говорится в заявлении МИД Литвы, такое решение РФ для них "неприемлемо". По версии Вильнюса, якобы празднества в честь освобождения ряда литовских городов от захватчиков - "циничный шаг и провокация"

"Однако окончание Второй мировой войны не принесло свободу Литве - это означало начало новой советской оккупации", - мотивировали своё решение литовские дипломаты.

Примечательно, что Эстония и Латвия высказывали ранее подобные суждения относительно празднования освобождения прибалтийских городов от немецко-фашистских захватчиков.

При этом российские дипломаты недоумевают по поводу взглядов прибалтийских коллег, передаёт "Парламентская газета".

В частности, в посольстве РФ в Латвии ранее отметили, что резкая реакция латвийской стороны на торжественные мероприятия, запланированные по случаю 75-й годовщины освобождения Риги, вызывает недоумение.

"Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы". Кстати, в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской думы и сейма", - говорится в заявлении.