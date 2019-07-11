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Прибалтика негодует, в Москве разводят руками: Памятные салюты в честь освобождения от фашистов вызвали раздор
11 июля 2019, 20:39 • 107 • В мире
Литовский МИД выразил посольству России протест против планов отпраздновать салютами в Москве 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Ранее своё возмущение планами отпраздновать освобождение городов от немецко-фашистских захватчиков выразили в Латвии и Эстонии. В России удивлены такой позицией прибалтов: "Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат".
Литовцев возмутило, что в Москве будут праздновать 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков салютами. Как говорится в заявлении МИД Литвы, такое решение РФ для них "неприемлемо". По версии Вильнюса, якобы празднества в честь освобождения ряда литовских городов от захватчиков - "циничный шаг и провокация"
"Однако окончание Второй мировой войны не принесло свободу Литве - это означало начало новой советской оккупации", - мотивировали своё решение литовские дипломаты.
Примечательно, что Эстония и Латвия высказывали ранее подобные суждения относительно празднования освобождения прибалтийских городов от немецко-фашистских захватчиков.
При этом российские дипломаты недоумевают по поводу взглядов прибалтийских коллег, передаёт "Парламентская газета".
В частности, в посольстве РФ в Латвии ранее отметили, что резкая реакция латвийской стороны на торжественные мероприятия, запланированные по случаю 75-й годовщины освобождения Риги, вызывает недоумение.
"Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы". Кстати, в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской думы и сейма", - говорится в заявлении.
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