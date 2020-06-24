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Прибалтика давит на НАТО, требуя нападок на Россию

24 июня 2020, 13:00  •  76 • Политика
Немецкий политолог обвинил Прибалтику в давлении на НАТО для критики России. "Прибалтика, со своей "мифологией жертв", пострадавших от "коммунистического гнёта", требует от остальной Европы критики в адрес РФ", - рассказал Александр Рар.
На Западе не было никаких разночтений по поводу событий, приведших к началу Второй мировой войны, пока в НАТО не приняли прибалтийские страны. Такое мнение высказал немецкий политолог и руководитель проектов германо-российского форума Александр Рар.
По его словам, в странах Восточной Европы видна попытка политизировать историю и отнять у России статус великой державы. Поэтому необходимо выступать против фальсификации исторических фактов.
"Когда американские учёные говорят, что Берлин освободили украинцы, путая Первый Украинский фронт со страной, - это ляп", - отметил Рар.
Также немецкий политолог отмечает, что российское общество не до конца понимает, что для Запада большевизм был большим врагом, чем нацизм. По этой причине так активно муссируется тема пакта "Молотова - Риббентропа".
"Споры на эту тему оставались историческими до расширения НАТО. Бывшие советские страны (Прибалтика, со своей "мифологией жертв", пострадавших от "коммунистического гнета") требуют от остальной Европы критики в адрес РФ", - приводит Nation News слова Александра Рара.
При этом большинство европейцев понятия не имеют, что в реальности происходило во время Второй мировой войны, поясняет политолог. В их головы была вложена идея, что свобода победила "угнетателей" этой свободы. Поэтому, чтобы разбить порочный круг, необходимо наладить международный диалог.
"Не хватает исторического обмена. Хотелось бы создать общее профессиональное пространство, чтобы история перестала быть политическим оружием", - сказал Рар на пресс-конференции ТАСС.

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