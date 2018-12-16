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«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области

16 декабря 2018, 00:54  •  105 • Украина
На Украине возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта Су-27. Истребитель украинских ВВС разбился в Житомирской области во время планового полёта при заходе на посадку, пилот погиб. В октябре в ходе совместных с НАТО учений разбился ещё один Су-27. Тогда жертвами катастрофы стали украинский и американский военные. Эксперты связывают инциденты с плохим техническим обслуживанием и недостаточной подготовкой лётчиков.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

Самолёт Су-27 ВВС Украины разбился в Житомирской области. Лётчик погиб, сообщили в украинском Генштабе.

Инцидент произошёл около 15 часов по местному времени, когда истребитель, выполнявший плановый полёт, заходил на посадку. «Обстоятельства и причины происшествия выясняются», — говорится в заявлении Генштаба.

Погибшим оказался военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения. Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, общий налёт часов у пилота составлял 482 часа.

По факту крушения самолёта военная прокуратура Украины завела уголовное дело.

«В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 416 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил полётов или подготовки к ним», — говорится в сообщении ведомства.

Это вторая катастрофа с потерей самолёта и гибелью пилота ВВС Украины за последние несколько месяцев. 16 октября в районе села Уланов в Винницкой области во время учебно-боевого полёта разбился Су-27 ВВС Украины. Крушение произошло в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо — 2018».

На борту находились начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко и подполковник воздушных сил Нацгвардии США Сет Неринг. Оба лётчика погибли.

Информация о гибели военнослужащего США в катастрофе Су-27 изначально появилась на сайтах украинских ведомств вскоре после крушения, но впоследствии её удалили. Позднее ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником» инцидента.

Вскоре после аварии Киев назвал основные версии крушения самолёта, однако с тех пор о результатах расследования публично ничего не сообщалось.

«Прорабатываются четыре основные версии. Это человеческий фактор при выполнении полёта, техническая неисправность самолёта, возможна заправка самолёта некачественным топливом или погодные условия, повлёкшие катастрофу», — заявил тогда заместитель генерального прокурора, военный прокурор Анатолий Матиос.

«О хорошей машине надо заботиться»

В беседе с RT эксперты связали крушение Су-27 с глубоким кризисом в ВВС Украины, сопряжённым с трудностями материально-технического обеспечения и подготовки пилотов.

«Запасных частей не хватает. С «агрессором» все отношения разорваны. Что происходит? Происходит чудовищная вещь. Запасные части для военной авиации делают местные Кулибины в гаражах. Контрафакт процветает. На истребители, на военные самолёты, которые обязаны работать на больших перегрузках, ставят то, что колхозники где-то на фермах выточили. Отсюда технические проблемы в эксплуатации», — объяснил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

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Полностью перекладывать вину в произошедшем на самих лётчиков не стоит, считает эксперт: «Украинские лётчики сегодня находятся в положении жертв режима. Им приказывают лететь, выполнять какие-то учебно-боевые задачи, сажают на неподготовленные самолёты, и ребята убиваются».

Вместе с тем Жилин отметил, что украинские пилоты имеют минимальный налёт часов, что можно было бы изменить в текущих условиях. По его словам, чтобы оставаться в безопасности, лётчик должен пилотировать в год минимум 120 часов.

«Для этого нужно организовывать полёты днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях, при ограниченной видимости. Для этого нужно выполнять полёты на полигон, выполнять боевое применение и много чего ещё делать», — констатирует эксперт.

Схожей точки зрения придерживается вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. По его словам, ограниченные часы налёта в украинских ВВС не обеспечивают должного уровня безопасности.

«Один — три часа в месяц, а то и в полгода — это создаёт аварийную ситуацию не только в воздухе, но и на земле», — отметил он.

Эксперт также отметил важность соблюдения регламента. По его словам, Украина не собирается закупать запчасти в России. При этом своих деталей у неё нет.

«Су-27 — это хорошая машина, но о ней надо заботиться. Надо менять запчасти, то есть надо регламент соблюдать. Это так называется в авиации. Это регламент. А так, как происходит сейчас, это просто летающие гробы… Они искусственно продлевают ресурсы на то, что уже не годится для безопасной эксплуатации», — заключил Анохин.

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