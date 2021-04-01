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«При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление»: ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
01 апреля 2021, 18:45 • 79 • В России
В Тверской области нейтрализован член «Исламского государства»*, который готовил теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление. В результате обыска на месте происшествия найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ. По данным ФСБ, злоумышленником оказался гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, который действовал по указанию главарей международных террористических структур.
РИА Новости © ФСБ РФ
В Тверской области предотвращён теракт, который готовил боевик террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ФСБ России. В центре общественных связей ведомства рассказали, что злоумышленник планировал нападение на один из объектов топливно-энергетического комплекса.
При задержании злоумышленник оказал силовикам вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. Никто из сотрудников органов безопасности или мирного населения не пострадал в ходе спецоперации.
Уточняется, что на месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ. По факту подготовки теракта заведено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее органы госбезопасности предотвратили готовившееся нападение на правоохранителей в Дагестане. Злоумышленника нейтрализовали, им оказался мужчина, ранее судимый за террористические преступления. Бандиту предложили сдаться, однако он открыл огонь по силовикам. На месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовый к применению пояс смертника.
Также в начале марта ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. В регионе задержали гражданина России, который планировал совершить нападение «по мотивам ненависти к действующей власти». Наряду с этим мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.
По месту его жительства было обнаружено самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
Кроме того, в феврале ФСБ России задержала членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в десяти регионах страны. Спецоперация проводилась с подразделениями Росгвардии и МВД России. Участников организации задержали в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также в республиках Башкортостан и Дагестан, в Орловской, Калужской и Ивановской областях.
Члены структуры распространяли среди жителей России радикальную исламистскую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также занимались вербовкой российских мусульман в ряды международной террористической организации. Сообщалось, что члены организации пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата, устанавливаемого путём свержения светских правительств в ходе военных переворотов.
Ранее глава ФСБ Владимир Бортников рассказал о работе по предотвращению терактов в России. По его словам, силовики не позволили осуществить около 200 терактов в России за последние десять лет.
«Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%. За этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, т. е. взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз (с 779 в 2010 году до трёх в 2020 году)», — отметил Бортников в интервью «Российской газете».
Кроме того, он сообщил, что только в 2020 году из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов. Наряду с этим были заблокированы финансовые активы более 1,2 тыс. человек, подозреваемых в причастности к терроризму, пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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