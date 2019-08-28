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При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек

28 августа 2019, 09:09  •  49 • Украина
В результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области, по последним данным, погиб один человек, ещё семь были госпитализированы. Среди пострадавших четверо детей.
 
Facebook © MVS.LVIV
 

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошёл около трёх часов ночи. В результате обрушился подъезд с первого по четвёртый этаж.

Под завалами найдено тело одного погибшего.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома.

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