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«При взаимодействии с партнёрами»: в 2019 году спецслужбы СНГ обезвредили 13 террористических ячеек

07 ноября 2019, 17:09  •  16 • В мире
Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году благодаря совместной деятельности спецслужб СНГ удалось пресечь деятельность 13 международных террористических ячеек и 138 боевиков. По его словам, в последнее время активизировались террористические организации Афганистана, поэтому именно южные границы стран СНГ необходимо держать под особым контролем. ФСБ РФ уделяет большое внимание наблюдению за родственниками боевиков и гражданами России, прошедшими горячие точки на Ближнем Востоке. Именно они чаще всего пополняют ряды террористических группировок и проводят вербовку молодёжи.
 
РИА Новости © Андрей Стенин
 

В 2019 году в странах СНГ была пресечена деятельность 13 международных террористических ячеек. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.

«В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков», — сказал Бортников.

Благодаря совместной деятельности спецслужб содружества в период с мая по октябрь на пограничный контроль удалось поставить более 200 человек, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям. Также было изъято из оборота значительное количество наркотических и психотропных веществ. Благодаря совместной работе с КГБ Белоруссии спецслужбы перекрыли канал незаконной поставки оружия, изъяли более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов.

Директор ФСБ РФ предупредил, что опасность в настоящее время представляют террористические организации Афганистана, которые планируют экспансию в страны СНГ. При этом осуществлять свою деятельность они будут с помощью боевиков из числа граждан центральноазиатских республик.

«Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединённых в так называемый «Вилаят Хорасан». В тесной связи с ним действуют «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Восточного Туркестана», — пояснил он.

Таким образом, по словам Бортникова, первостепенной задачей на данный момент является «обеспечение безопасности южных границ государств Содружества».

Пути в СНГ

Ряды боевиков нередко пополняются членами их семей. В распоряжении ФСБ находятся данные около 2 тыс. россиян, прошедших горячие точки на Ближнем Востоке, и  которые потенциально могут начать вести террористическую деятельность в России. Среди них жёны и дети боевиков. Часто они попадают в РФ через гуманитарные коридоры. 

«Такие «возвращенцы» нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций (МТО) пропагандистов в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольной террористической сети», — отметил директор ФСБ РФ.

  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

Сами же боевики для возвращения выбирают нелегальные пути проникновения в страны СНГ. По данным ФСБ, попав в назначенное место, они получают поддержку местных преступных групп и коррумпированных чиновников. Так террористы начинают формировать подпольные ячейки и вербовать новых сторонников. 

Бортников призвал спецслужбы СНГ активизировать кооперацию и усилить наблюдение за гражданами, прошедшими горячие точки. Кроме того, следует пристально контролировать каналы въезда-выезда и проводить профилактические мероприятия среди мигрантов. 

Вербовка

Бортников также рассказал, что террористы пользуются уязвимостью определённых слоёв общества для привлечения в свои ряды. Объектами преступников становятся трудовые мигранты, иностранные студенты и заключённые. На молодёжь воздействуют религиозно-экстремистскими проповедями. 

«Особая группа риска — это молодежь, подверженная влиянию экстремистских идеологий. Её обработка ведётся в ходе проповедей и лекций радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально», — отметил директор ФСБ России.  

Для более широкой аудитории лекции выкладываются в интернете. Кроме того, по словам Бортникова, преступники проводят дистанционное онлайн-обучение потенциальных террористов.

«С использованием средств шифрованной интернет-коммуникации, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ — прямые кандидаты в террористы-одиночки», — подчеркнул он.

Угроза с Запада

Глава ФСБ России отметил, что террористы практически разгромлены в Сирии и Ираке, поэтому они перемещаются в другие регионы, например в Азию и Африку. В Европе же формируется сеть спящих ячеек.

По словам Бортникова, следует обратить внимание и на политическую угрозу, которая исходит с Запада. Ряд неправительственных организаций пытается расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ. 

«Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации», — подчеркнул он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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