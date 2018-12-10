При выстреле снаряды уходят в сторону: Новейший истребитель F-35 провалил решающий тест Пентагона

F-35 признали непригодным для боевых действий. Как говорится в письме директора Пентагона по тестированию, у истребителя F-35 Lighting II выявлен ряд недостатков, что не соответствует требованиям, которые необходимы для старта финальных боевых испытаний. Провалом решающего тестирования военного самолета стали проблемы с ПО и наведением цели - при выстреле снаряды уходят в сторону.

Истребитель США пятого поколения F-35 Lighting II не может пройти финальные боевые испытания. Как заключил директор Пентагона по тестированию в своем письме-заключении, программа истребителя не соответствует требованиям, которые необходимы для старта финальных боевых испытаний.

В частности, в копии, с которой ознакомились журналисты The National Interest, говорится, что у F-35 есть проблемы с программным обеспечением, а также с управлением оружием.

В частности, при выстреле снаряды уходят в сторону от цели.

Разработчик истребителя отмечает, что проблемы можно решить обновлением ПО, однако за несколько месяцев проблема так и не была устранена.

Кроме того, у военного самолета есть дефект и с автономной информационно-логистической системой ALI. Ее работа на текущий момент невозможна без усилий экипажа и наземного персонала.

Таким образом, провалив решающее тестирование Минобороны США, истребитель не может быть отправлен на испытания для последующей поставки на вооружение, резюмирует издание.

При этом отмечается, что создание данного истребителя обошлось США в 1,5 триллиона долларов.