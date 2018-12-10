Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Бутина решила признать перед американским судом свою вину
«Должно снизить число отравлений»: правительство запретило продавать спиртосодер...
«Маленькая копия Ангелы» во главе ХДС
Звезду сериала "Спрут" занесли в черный список Минкульта Украины
Главная / В мире

При выстреле снаряды уходят в сторону: Новейший истребитель F-35 провалил решающий тест Пентагона

10 декабря 2018, 21:39  •  174 • В мире
F-35 признали непригодным для боевых действий. Как говорится в письме директора Пентагона по тестированию, у истребителя F-35 Lighting II выявлен ряд недостатков, что не соответствует требованиям, которые необходимы для старта финальных боевых испытаний. Провалом решающего тестирования военного самолета стали проблемы с ПО и наведением цели - при выстреле снаряды уходят в сторону.
Истребитель США пятого поколения F-35 Lighting II не может пройти финальные боевые испытания. Как заключил директор Пентагона по тестированию в своем письме-заключении, программа истребителя не соответствует требованиям, которые необходимы для старта финальных боевых испытаний.
В частности, в копии, с которой ознакомились журналисты The National Interest, говорится, что у F-35 есть проблемы с программным обеспечением, а также с управлением оружием.
В частности, при выстреле снаряды уходят в сторону от цели.
Разработчик истребителя отмечает, что проблемы можно решить обновлением ПО, однако за несколько месяцев проблема так и не была устранена.
Кроме того, у военного самолета есть дефект и с автономной информационно-логистической системой ALI. Ее работа на текущий момент невозможна без усилий экипажа и наземного персонала.
Таким образом, провалив решающее тестирование Минобороны США, истребитель не может быть отправлен на испытания для последующей поставки на вооружение, резюмирует издание.
При этом отмечается, что создание данного истребителя обошлось США в 1,5 триллиона долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

174
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 08:39
Россия оттеснила Великобританию и заняла второе место в мире по производству оружия
10 декабря 2018, 14:54
«Брюссель играет с британцами»: Суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от брексита
10 декабря 2018, 21:39
"Пропускает, но": Украина насчитала более сотни задержанных в Керченском проливе судов

10 декабря 2018, 21:39
«Маленькая копия Ангелы» во главе ХДС
10 декабря 2018, 21:39
"Инфекции не знают границ": Европе грозит "экспорт" кори с Украины
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.