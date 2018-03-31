При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца • 103 • Аналитика







В настоящее время Швецию отделяет от Калининградской области чуть более 230 километров водной глади Балтийского моря. Длинная и узкая, можно сказать вытянутая, форма страны делает Швецию уязвимой для воздушного нападения с нескольких сторон. При этом Швеция, наряду с соседней Финляндией, находится в уникальном положении, это единственные страны балтийского региона, которые не входят в НАТО (за исключением, естественно, и самой России), отмечают в Defensenews.





В ближайшие годы Швеция собирается серьезным образом обновить свою оборонную инфраструктуру, готовясь пережить потенциальное вторжение «неустановленного внешнего врага», который подозрительным образом похож на Россию. Стоит отметить, что ранее Швеция располагала планами тотальной мобилизации населения и промышленности, однако все они были разработаны еще в годы холодной войны, а после развала Советского Союза отправились под сукно, одновременно с этим было проведено серьезное сокращение шведских вооруженных сил. Теперь шведские генералы и политики снова разрабатывают подобные планы, говоря о тотальной мобилизации страны и общества в случае возможной агрессии.





При этом планы тотальной мобилизации и гражданской обороны периода холодной войны отличались серьезным уровнем проработки, вплоть до того, что гаражи проектировались с возможность использования в качестве укрытий во время военных действий. Согласно планам, новая шведская мобилизационная доктрина потребует серьезных денежных вливаний. Так в период с 2021 по 2025 год, Швеция планирует дополнительно потратить 4,2 миллиарда крон (около 510,5 миллионов долларов) на различные оборонные нужды. Это дополнительное финансирование без учета уже запланированных расходов на вооруженные силы. Помимо этого Швеция выделяет дополнительно порядка 400 миллионов крон в год на 2018, 2019 и 2020 годы.



Согласно планам главы парламентской оборонной комиссии Бьорна фон Сидова и главы секретариата комиссии Томми Акессона, тотальная мобилизация позволит Швеции продержаться в случае вторжения не меньше трех месяцев, сообщает специализированное издание Defensenews. «Если вы являйтесь членом Североатлантического Альянса и на вас совершают нападение, вы можете рассчитывать на помощь от других государств НАТО, которые придут на помощь. К Швеции это не относится, по этой причине королевство планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия», – отмечают в Defensenews.



Парламентская оборонная комиссия была сформирована в Швеции в 2017 году, основной целью ее работы является возрождение концепции так называемой «тотальной обороны» или «тотальной мобилизации». По сути, речь идет о реанимации планов, которые существовали еще в годы холодной войны. По словам Томми Акессона, существенное внимание будет уделено и вопросам гражданской обороны, развитию инфраструктуры: строительству складов и укрытий, развитию медицинской помощи и фармацевтики, решениям в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Часть средств шведы собираются потратить на кибербезопасность и на обучение, направленное на противостояние пропаганде и поддельным новостям, распространяемым через социальные сети. По словам Бьорна фон Сидова, это важно, так как комиссия заботиться не только о защите страны, но и о защите демократических принципов, которые обозначены, как жизненно важные, для шведской нации. Военный парад в США: очередная попытка переписать историю



Юрий Мелконов (Рига) главный редактор военно-исторического журнала Baltfort не исключает, что шведский генеральный штаб всерьез рассматривает все варианты возможной российской агрессии: по воздуху, по суше или с моря через территорию Финляндии или даже по льду Ботнического залива в зимнее время. В интервью газете «Взгляд» он напомнил, что еще во времена Петра I, то есть 300 лет назад, русский десант высаживался с моря на территории нынешней Швеции. «Тогда русские войска под командованием Апраксина подошли на 150 километров к Стокгольму, к городку Норчепинг, который в итоге сгорел», – напомнил военный эксперт. Еще спустя сто лет, уже в годы правления императора Александра I, русские войска также достигли шведских берегов, но уже в пешем порядке по льду через пролив Кваркен в Ботническом заливе. Эти события произошли во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов, которая завершилась победой России, по итогам той войны России отошла Финляндия.



Шведские резервисты/ополченцы на сборах

При этом Юрий Мелконов недоумевает, по какой причине в Стокгольме всерьез обсуждают срок в три месяца. Эксперт напомнил, что современные конфликты часто измеряются не месяцами, а сутками. «Какие три месяца? Нам бы день простоять, да ночь продержаться» – пошутил Мелконов по поводу шведских планов. При этом он уверен в том, что среди граждан Швеции найдется немало тех, то в случае необходимости готов будет защищать свою страну и вести партизанские действия, жить в лесах и пещерах, бегать по горам с автоматами. Он напомнил, что шведские добровольцы довольно активно участвовали в советско-финской войне, подчеркнув, что драться шведы умеют.



Константин Сивков первый вице-президент Академии геополитических проблем и доктор военных наук считает, что шведские генералы на полном серьезе рассчитывают при помощи регулярных войск удерживать территорию страны на протяжении обозначенных трех месяцев. При этом он считает, что гипотетическое вторжение в самую населенную южную часть королевства может занять считанные дни. "Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах?



Тем не менее, в горных районах страны шведские военные действительно могут закрепиться надолго. «Российская Федерация не имеет общих границ со Швецией. Для начала необходимо будет захватить Финляндию. То есть вторжению в саму Швецию будет предшествовать достаточно длительный этап – фронтовая операция 5-10 дней», – отметил Сивков в интервью журналистам газеты «Взгляд». По его предположению, за 5 дней королевство успеет провести полную мобилизацию, что позволит стране создать в горных районах глубокую эшелонированную оборону и обеспечивать сдерживание наступающих войск. В то же время для защиты от воздушных атак Швеция сможет рассчитывать лишь на собственные немногочисленные силы ПВО, поэтому эффективность подобной защиты будет очень низкой.



В целом возможности шведских вооруженных сил представляются скромными. Для обороны пятой по площади территории страны Европы шведы готовы выставить чуть более 20 тысяч военнослужащих без учета резервистов. В то же время шведские вооруженные силы хорошо укомплектованы современными образцами вооружений и военной техники. Хотя и с некоторыми особенностями, в частности силы ПВО действительно крайне слабы, однако страна обладает довольно большим парком истребительной авиации. В составе ВВС Швеции находится 98 современных истребителей-бомбардировщиков JAS 39 Gripen в версиях JAS 39C и JAS 39D собственного производства. Сухопутные войска имеют большой запас современной бронетехники, представленной как немецкими основными боевыми танками «Леопард 2» (около 130 танков) так и БМП собственного производства Strf 90 (более 350 единиц). В то же время ВМС Швеции имеют на вооружении современные корветы типа «Висбю» (построено 5 штук), которые даже называют первыми в мире «настоящими» боевыми кораблями, построенными по технологии «стелс». Особенностью Швеции является и то, что страна обладает развитым оборонно-промышленным комплексом, позволяющим создавать и производить широкую номенклатуру вооружений и военной техники, конкурентоспособной на международном рынке.



Упадок сил у гегемона заметила вся планета JAS 39C Gripen шведских ВВС

Откуда в принципе в Швеции появилась эта полубезумная идея – обороняться от российской агрессии. Дело в том, что антироссийские настроения в этой стране являются достаточно распространенным явлением. Швеция по традиции находится в группе государств, в которых проживают наиболее негативно настроенные к России граждане. К примеру, данные опроса Transatlantic Trends, проведенного в 2016 году, показывали, что 79 процентов подданных королевства относятся к России плохо. Данный показатель выше, чем в странах Балтии, которые расположены даже ближе к России.



При этом шведское общество действительно верит в угрозу, исходящую со стороны России. Практически три четверти шведов недавно высказывались за введение равноправной воинской повинности. Об этом 4 января 2016 года сообщало «Радио Швеции». О том, что 72 процента граждан страны выступают за восстановление в королевстве всеобщей воинской повинности, сообщало издание Dagens Nyheter, заказавшее соответствующее социологическое исследование у службы мониторинга общественного мнения Ipsos.



При этом 87 опрошенных шведов считали, что воинская повинность должна быть гендерно-нейтральной, то есть распространяться в равной мере на мужчин и на женщин (привет израильской армии). Воинская повинность была отменена в королевстве сравнительно недавно, это произошло всего лишь в 2010 году. После этого шведская армия стала полностью контрактной, однако в ходе реформы ее ряды так и не удалось укомплектовать в полном объеме. Отмечается, что некомплект вооруженных сил Швеции по солдатам, матросам и военнослужащим младшего командного состава составлял примерно 7,5 тысяч человек. Развал России изнутри. Где путь к спасению?



В результате в 2017 году военный призыв с учетом общественного мнения общей ситуации в мире был восстановлен. Первый призыв вновь состоялся 1 июля 2017 года. Сперва 100 тысячам молодых людей 1999 и 2000 годов рождения были разосланы соответствующие извещения. Затем из них выбрали 13 тысяч человек, четырем тысячам из которых предстоит пройти военную службу в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем постепенно планируется повышать количество призывников до 8 тысяч в год. В то же время шведы, родившиеся до 1999 года, были освобождены от призыва на военную службу. При этом основу армии по-прежнему будут составлять контрактники.



Шведский солдат и многоцелевая колесная боевая бронированная машина Patria XA-360 AMV

О настроениях шведского общества много говорил и шведский публицист Маттиас Йоранссон, написавший книгу Bjornen kommer («Идет медведь»). Он ранее рассказывал журналистам из России о том, что в королевстве сложился своего рода культ: жители Швеции с детства регулярно занимались поисками советских подводных лодок. По словам Йоранссона, в 1980-1995 годах, власти Швеции зарегистрировали практически 6,5 тысяч сообщений о российских подводных лодках. Очередной всплеск такой «охоты» был зарегистрирован в 2014 году. В тот год власти страны зарегистрировали 300 сигналов от рядовых граждан, которые утверждали, что видели субмарины. Правда, в конечном итоге ни одной лодки так и не было найдено. Мелконов признает, что во времена существования СССР наши подлодки действительно достаточно активно дефилировали мимо шведских границ. «Однако России сейчас это абсолютно не нужно, так как Швеция не рассматривается в Москве, как возможный агрессор», – считает Юрий Мелконов. Более того, повода нападать на Швецию сегодня нет ни у одной страны.



Военную риторику, которая все чаще звучит из уст шведских политиков, военный эксперт из Риги списывает на повседневную деятельность Министерства обороны Швеции, которое просто нуждается в новом бюджетном финансировании. «За что они получают денежные средства? Чтобы страну защищали. Проводят учения, пугают местных», – отмечает эксперт. В то же время Константин Сивков полагает, что в Швеции занимаются разработкой «бредового сценария», который даже отдаленно не имеет никакого отношения к реальности. «Россия на такое не способна даже теоретически. Боевой состав Балтийского флота настолько мал, что максимум в состоянии перебросить три батальона, что для нападения на Швецию просто смешно», – подчеркнул эксперт.



Источник:

https://vz.ru/politics/2018/3/18/912652.html

https://regnum.ru/news/society/2048574.html

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/14/fortress-sweden-inside-the-plan-to-mobilize-swedish-society-against-russia

Материалы из открытых источников В Швеции на полном серьезе работают над планами на случай войны с Россией. В частности, шведские генералы и политики работают над планом тотальной мобилизации. В Стокгольме рассчитывают продержаться как минимум три месяца до подхода подмоги. По всей видимости, от стран, входящих в НАТО и находящихся по другую сторону шведской границы (Дания, Норвегия и Германия).В настоящее время Швецию отделяет от Калининградской области чуть более 230 километров водной глади Балтийского моря. Длинная и узкая, можно сказать вытянутая, форма страны делает Швецию уязвимой для воздушного нападения с нескольких сторон. При этом Швеция, наряду с соседней Финляндией, находится в уникальном положении, это единственные страны балтийского региона, которые не входят в НАТО (за исключением, естественно, и самой России), отмечают в Defensenews.В ближайшие годы Швеция собирается серьезным образом обновить свою оборонную инфраструктуру, готовясь пережить потенциальное вторжение «неустановленного внешнего врага», который подозрительным образом похож на Россию. Стоит отметить, что ранее Швеция располагала планами тотальной мобилизации населения и промышленности, однако все они были разработаны еще в годы холодной войны, а после развала Советского Союза отправились под сукно, одновременно с этим было проведено серьезное сокращение шведских вооруженных сил. Теперь шведские генералы и политики снова разрабатывают подобные планы, говоря о тотальной мобилизации страны и общества в случае возможной агрессии.При этом планы тотальной мобилизации и гражданской обороны периода холодной войны отличались серьезным уровнем проработки, вплоть до того, что гаражи проектировались с возможность использования в качестве укрытий во время военных действий. Согласно планам, новая шведская мобилизационная доктрина потребует серьезных денежных вливаний. Так в период с 2021 по 2025 год, Швеция планирует дополнительно потратить 4,2 миллиарда крон (около 510,5 миллионов долларов) на различные оборонные нужды. Это дополнительное финансирование без учета уже запланированных расходов на вооруженные силы. Помимо этого Швеция выделяет дополнительно порядка 400 миллионов крон в год на 2018, 2019 и 2020 годы.Согласно планам главы парламентской оборонной комиссии Бьорна фон Сидова и главы секретариата комиссии Томми Акессона, тотальная мобилизация позволит Швеции продержаться в случае вторжения не меньше трех месяцев, сообщает специализированное издание Defensenews. «Если вы являйтесь членом Североатлантического Альянса и на вас совершают нападение, вы можете рассчитывать на помощь от других государств НАТО, которые придут на помощь. К Швеции это не относится, по этой причине королевство планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия», – отмечают в Defensenews.Парламентская оборонная комиссия была сформирована в Швеции в 2017 году, основной целью ее работы является возрождение концепции так называемой «тотальной обороны» или «тотальной мобилизации». По сути, речь идет о реанимации планов, которые существовали еще в годы холодной войны. По словам Томми Акессона, существенное внимание будет уделено и вопросам гражданской обороны, развитию инфраструктуры: строительству складов и укрытий, развитию медицинской помощи и фармацевтики, решениям в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Часть средств шведы собираются потратить на кибербезопасность и на обучение, направленное на противостояние пропаганде и поддельным новостям, распространяемым через социальные сети. По словам Бьорна фон Сидова, это важно, так как комиссия заботиться не только о защите страны, но и о защите демократических принципов, которые обозначены, как жизненно важные, для шведской нации.Юрий Мелконов (Рига) главный редактор военно-исторического журнала Baltfort не исключает, что шведский генеральный штаб всерьез рассматривает все варианты возможной российской агрессии: по воздуху, по суше или с моря через территорию Финляндии или даже по льду Ботнического залива в зимнее время. В интервью газете «Взгляд» он напомнил, что еще во времена Петра I, то есть 300 лет назад, русский десант высаживался с моря на территории нынешней Швеции. «Тогда русские войска под командованием Апраксина подошли на 150 километров к Стокгольму, к городку Норчепинг, который в итоге сгорел», – напомнил военный эксперт. Еще спустя сто лет, уже в годы правления императора Александра I, русские войска также достигли шведских берегов, но уже в пешем порядке по льду через пролив Кваркен в Ботническом заливе. Эти события произошли во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов, которая завершилась победой России, по итогам той войны России отошла Финляндия.При этом Юрий Мелконов недоумевает, по какой причине в Стокгольме всерьез обсуждают срок в три месяца. Эксперт напомнил, что современные конфликты часто измеряются не месяцами, а сутками. «Какие три месяца? Нам бы день простоять, да ночь продержаться» – пошутил Мелконов по поводу шведских планов. При этом он уверен в том, что среди граждан Швеции найдется немало тех, то в случае необходимости готов будет защищать свою страну и вести партизанские действия, жить в лесах и пещерах, бегать по горам с автоматами. Он напомнил, что шведские добровольцы довольно активно участвовали в советско-финской войне, подчеркнув, что драться шведы умеют.Константин Сивков первый вице-президент Академии геополитических проблем и доктор военных наук считает, что шведские генералы на полном серьезе рассчитывают при помощи регулярных войск удерживать территорию страны на протяжении обозначенных трех месяцев. При этом он считает, что гипотетическое вторжение в самую населенную южную часть королевства может занять считанные дни.Тем не менее, в горных районах страны шведские военные действительно могут закрепиться надолго. «Российская Федерация не имеет общих границ со Швецией. Для начала необходимо будет захватить Финляндию. То есть вторжению в саму Швецию будет предшествовать достаточно длительный этап – фронтовая операция 5-10 дней», – отметил Сивков в интервью журналистам газеты «Взгляд». По его предположению, за 5 дней королевство успеет провести полную мобилизацию, что позволит стране создать в горных районах глубокую эшелонированную оборону и обеспечивать сдерживание наступающих войск. В то же время для защиты от воздушных атак Швеция сможет рассчитывать лишь на собственные немногочисленные силы ПВО, поэтому эффективность подобной защиты будет очень низкой.В целом возможности шведских вооруженных сил представляются скромными. Для обороны пятой по площади территории страны Европы шведы готовы выставить чуть более 20 тысяч военнослужащих без учета резервистов. В то же время шведские вооруженные силы хорошо укомплектованы современными образцами вооружений и военной техники. Хотя и с некоторыми особенностями, в частности силы ПВО действительно крайне слабы, однако страна обладает довольно большим парком истребительной авиации. В составе ВВС Швеции находится 98 современных истребителей-бомбардировщиков JAS 39 Gripen в версиях JAS 39C и JAS 39D собственного производства. Сухопутные войска имеют большой запас современной бронетехники, представленной как немецкими основными боевыми танками «Леопард 2» (около 130 танков) так и БМП собственного производства Strf 90 (более 350 единиц). В то же время ВМС Швеции имеют на вооружении современные корветы типа «Висбю» (построено 5 штук), которые даже называют первыми в мире «настоящими» боевыми кораблями, построенными по технологии «стелс». Особенностью Швеции является и то, что страна обладает развитым оборонно-промышленным комплексом, позволяющим создавать и производить широкую номенклатуру вооружений и военной техники, конкурентоспособной на международном рынке.Откуда в принципе в Швеции появилась эта полубезумная идея – обороняться от российской агрессии. Дело в том, что антироссийские настроения в этой стране являются достаточно распространенным явлением. Швеция по традиции находится в группе государств, в которых проживают наиболее негативно настроенные к России граждане. К примеру, данные опроса Transatlantic Trends, проведенного в 2016 году, показывали, что 79 процентов подданных королевства относятся к России плохо. Данный показатель выше, чем в странах Балтии, которые расположены даже ближе к России.При этом шведское общество действительно верит в угрозу, исходящую со стороны России. Практически три четверти шведов недавно высказывались за введение равноправной воинской повинности. Об этом 4 января 2016 года сообщало «Радио Швеции». О том, что 72 процента граждан страны выступают за восстановление в королевстве всеобщей воинской повинности, сообщало издание Dagens Nyheter, заказавшее соответствующее социологическое исследование у службы мониторинга общественного мнения Ipsos.При этом 87 опрошенных шведов считали, что воинская повинность должна быть гендерно-нейтральной, то есть распространяться в равной мере на мужчин и на женщин (привет израильской армии). Воинская повинность была отменена в королевстве сравнительно недавно, это произошло всего лишь в 2010 году. После этого шведская армия стала полностью контрактной, однако в ходе реформы ее ряды так и не удалось укомплектовать в полном объеме. Отмечается, что некомплект вооруженных сил Швеции по солдатам, матросам и военнослужащим младшего командного состава составлял примерно 7,5 тысяч человек.В результате в 2017 году военный призыв с учетом общественного мнения общей ситуации в мире был восстановлен. Первый призыв вновь состоялся 1 июля 2017 года. Сперва 100 тысячам молодых людей 1999 и 2000 годов рождения были разосланы соответствующие извещения. Затем из них выбрали 13 тысяч человек, четырем тысячам из которых предстоит пройти военную службу в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем постепенно планируется повышать количество призывников до 8 тысяч в год. В то же время шведы, родившиеся до 1999 года, были освобождены от призыва на военную службу. При этом основу армии по-прежнему будут составлять контрактники.О настроениях шведского общества много говорил и шведский публицист Маттиас Йоранссон, написавший книгу Bjornen kommer («Идет медведь»). Он ранее рассказывал журналистам из России о том, что в королевстве сложился своего рода культ: жители Швеции с детства регулярно занимались поисками советских подводных лодок. По словам Йоранссона, в 1980-1995 годах, власти Швеции зарегистрировали практически 6,5 тысяч сообщений о российских подводных лодках. Очередной всплеск такой «охоты» был зарегистрирован в 2014 году. В тот год власти страны зарегистрировали 300 сигналов от рядовых граждан, которые утверждали, что видели субмарины. Правда, в конечном итоге ни одной лодки так и не было найдено. Мелконов признает, что во времена существования СССР наши подлодки действительно достаточно активно дефилировали мимо шведских границ. «Однако России сейчас это абсолютно не нужно, так как Швеция не рассматривается в Москве, как возможный агрессор», – считает Юрий Мелконов. Более того, повода нападать на Швецию сегодня нет ни у одной страны.Военную риторику, которая все чаще звучит из уст шведских политиков, военный эксперт из Риги списывает на повседневную деятельность Министерства обороны Швеции, которое просто нуждается в новом бюджетном финансировании. «За что они получают денежные средства? Чтобы страну защищали. Проводят учения, пугают местных», – отмечает эксперт. В то же время Константин Сивков полагает, что в Швеции занимаются разработкой «бредового сценария», который даже отдаленно не имеет никакого отношения к реальности. «Россия на такое не способна даже теоретически. Боевой состав Балтийского флота настолько мал, что максимум в состоянии перебросить три батальона, что для нападения на Швецию просто смешно», – подчеркнул эксперт. Автор: Сергей Юферев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 103 Источник Похожие новости Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет? Упадок сил у гегемона заметила вся планета Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России?

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