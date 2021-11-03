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«При второй попытке посадить самолёт»: что известно о крушении Ан-12 в Иркутской области

03 ноября 2021, 22:05  •  81 • В России
В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолёт Ан-12БК. Все семь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно принадлежало белорусской компании «Гродно», экипаж состоял из двух россиян, двух украинцев и трёх граждан Белоруссии. Как сообщил губернатор области Игорь Кобзев, самолёт разбился во время второй попытки экипажа посадить его в аэропорту Иркутска. Среди версий крушения рассматриваются ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело.
 
РИА Новости © Кирилл Шипицин
 

В среду, 3 ноября, в Иркутской области потерпел крушение грузовой самолёт Ан-12БК, принадлежавший белорусской авиакомпании «Гродно». В результате ЧП погибли все семь членов экипажа. Эту информацию подтвердил прибывший на место трагедии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«К сожалению, пилот не смог посадить судно в первый раз из-за сложных погодных условий. При второй попытке посадить судно самолёт потерпел крушение в 7 км от аэропорта. К сожалению, все члены экипажа погибли. Это граждане Украины, Белоруссии и России», — сказал Кобзев.

После аварии на месте крушения начался пожар. По словам губернатора, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту крушения. Разбирательство идёт по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Как сообщили в СК, самолёт потерпел крушение в нескольких километрах от Иркутска в районе села Пивовариха. Воздушное судно осуществляло грузовой рейс по маршруту «Кепервеем (Чукотка) — Якутск — Иркутск».

Среди версий причин авиакатастрофы рассматриваются ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность Ан-12. По поручению главы СК Александра Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

В свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку безопасности полётов. Кроме того, комиссию для расследования инцидента сформировал Межгосударственный авиационный комитет.

Как сообщили в Минтрансе Белоруссии, авария произошла на фоне сложных погодных условий — снега с дождём и ледяного дождя.

«Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило семь человек: два гражданина Российской Федерации, два — Украины и три — Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что у командира потерпевшего крушение судна было более 12 тыс. часов общего налёта, в том числе — более 7 тыс. часов на Ан-12. В Минтрансе уточнили, что в момент крушения на борту не было груза.

Белорусский СК объявил о проведении проверки по факту авиакатастрофы. Как отметили в ведомстве, обстоятельства аварии устанавливаются во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации.

Кроме того, директор белорусского департамента по авиации Артём Сикорский заявил, что в стране приостановлена коммерческая эксплуатация самолётов Ан-12 до окончания расследования аварии под Иркутском.

«Увидели огонь и пожарную машину»

Известно, что в Якутске самолёт совершал дозаправку. Непосредственно после крушения произошёл разлив топлива и его последующее возгорание на площади около 300 кв. метров.

Житель посёлка Пивовариха Олег Кочановский, ставший очевидцем ЧП, рассказал RT о случившемся. По его словам, местные жители обратили внимание на пожар в районе, где упал самолёт.

«Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло. Дальше у нас уже в чате посёлка все начали писать, что упал самолёт Ан-12. Это недалеко от аэропорта, недалеко от жилых домов, недалеко от дороги, по которой каждую минуту проезжают автомобили», — сказал он.

Катастрофа Ан-26 в Хабаровске

Полтора месяца назад, 22 сентября, при облёте радиотехнических средств аэродрома Хабаровск с радаров пропал самолёт Ан-26. На следующий день были обнаружены его обломки. В экстренных службах заявили, что экипаж не докладывал о каких-либо неполадках на борту, а взлёт прошёл в штатном режиме. В качестве возможных причин авиаинцидента рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

Место крушения удалось обнаружить при помощи вертолёта. Обломки находились в районе горы Хребтовая, высота которой составляет более 900 м. Судно разбилось в труднодоступной местности, в этой связи на место происшествия была направлена наземная группировка сил, которая обнаружила тела членов экипажа, никто из них не выжил в катастрофе.

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