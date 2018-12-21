При встрече с Путиным украинский журналист "сам не поверил" в свою провокацию

Выступление Романа Цымбалюка на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина рассмешило большую часть зала, но ничуть не задело российского лидера, хотя план был такой. Политолог Александр Асафов в беседе с Царьградом предположил, что украинский журналист "сам не поверил" в свою провокацию.

В ходе большой пресс-конференции журналист УНИАН Роман Цымбалюк задал Владимиру Путину провокационные вопросы о Донбассе и "обмене пленными", но в итоге сам оказался в неудобном положении. На Украине, кстати, поблагодарили Цымбалюка за то, что он своими вопросами только сильнее опускает рейтинг президента Петра Порошенко.

В то же время политолог Александр Асафов в беседе с Царьградом говорил о своей позиции касаемо попытки журналиста спровоцировать Путина.

"Вы знаете, я не являюсь сторонником демократических ценностей, и я бы просто не дал ему возможность задать эти вопросы, если говорить обо мне лично. Мой ответ был бы предупреждающим, гораздо более, скажем, резким, радикальным и физически оформленным, если вы понимаете, о чем я. Но если мы говорим о свободе слова, о соблюдении таких дипломатических приличий, то я бы, конечно, не стал бы реагировать на эти провокации вовсе. Поскольку очевидно, что он (Цымбалюк. - Ред.) сам не поверил в то, что транслировал , - говорит политолог. - Это просто его задача - сказать определенные слова, чтобы потом в украинской прессе написать, какой гордый и отважный журналист, почти такой же, как Бабченко, только еще не живой и не мертвый, еще ходящий по Москве, бросил в лицо тирану эти отважные слова. Но он сам в это не верит, он сам понимает их и задачу, и цель, и лживость. Поэтому, ну, конечно, человек на работе. Можно относиться по-разному, можно пожалеть, можно уважать. Но тем не менее совершенно очевидно, что он не хотел услышать ответов. А тому, кто не слышит ответов, зачем отвечать?"