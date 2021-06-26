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При входе Пашиняна всем вставать

26 июня 2021, 01:05  •  79 • Украина
«Бархатная» революция Армении превращается в «стальную»
Центральная избирательная комиссия сообщила об окончании пересчёта голосов на 27 территориальных избирательных участках Армении, после чего подвела итоги внеочередных парламентских выборов. Было отмечено, что пересчёт голосов на 65 избирательных участках из 70 не повлиял на итоги голосования, они остались прежними. Тем не менее оппозиция продолжает настаивать на том, что в ходе голосования были допущены грубые нарушения.
Напомним, в парламентских выборах в Армении принимали участие 25 политических сил, из которых только три прошли в парламент.
Однако на очередном заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что международная общественность признала результаты прошедших выборов в Армении, следовательно, вопрос фальсификаций закрыт.
А перед началом заседания правительства руководитель протокола аппарата премьер-министра Армении Ваге Акопян предупредил членов Кабинета министров о некоторых нововведениях в регламент заседания. Отныне, по его словам, при входе главы правительства все министры должны вставать в знак почтения. Однако, заверил Акопян, это не означает установление в стране диктатуры – просто дань уважения премьер-министру.
«Это не имеет ничего общего с диктатурой. Когда первое лицо государства входит в зал, было бы корректно, если бы его приветствовали стоя», – рассказал журналистам и. о. министра окружающей среды Армении Роман Петросян после окончания заседания, комментируя «нововведения» в регламенте, которое вызвало большой резонанс не только в Кабинете министров, но и в обществе.
На вопрос журналистов, почему раньше не было таких правил, Петросян ответил: «Бархатная» революция, похоже, превратилась в «стальную».
Дело в том, что ещё в ходе избирательной кампании Никол Пашинян не раз заявлял о необходимости «трансформировать бархатную революцию в стальную». А сразу после окончания голосования Пашиняну вручили символический «стальной» мандат – на установление диктатуры, но «диктатуры закона».
«Как именно Пашинян собирается использовать эту «диктатуру закона», пока не совсем ясно. Зато пресса уже сообщает о списке из 600 «неблагонадёжных» граждан, в отношении которых предполагается начать политические преследования и по возможности лишить свободы, а директору Медицинского центра «Измирян», кандидату в депутаты от блока «Армения» Армену Чарчяну уже официально предъявлено абсурдное обвинение», – отмечает армянский журналист Гагик Мкртчян, предполагая, что всё это – лишь начало нового этапа «деятельности» Пашиняна.
Соб. корр. ФСК.

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