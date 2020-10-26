«При условии встречных шагов со стороны НАТО»: Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729

Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных мерах по деэскалации в связи с распадом по вине США договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российское руководство подтвердило свою приверженность мораторию на развёртывание наземных носителей ракет такого класса. Мораторий был объявлен Москвой в 2019 году, однако Североатлантический альянс не поддержал эту инициативу. Сейчас Россия предлагает ввести взаимный мониторинг натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области. При этом Москва подчёркивает, что ракеты 9М729 не нарушали условия ДРСМД. Эксперты сомневаются, что НАТО и Вашингтон примут предложение Москвы, хотя такой шаг помог бы сохранить военно-политическую стабильность на континенте.

Заявление президента России Владимира Путина о мерах по деэскалации в связи с прекращением ДРСМД направлено на продолжение линии на многовекторную деэскалацию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на такую многовекторную деэскалацию», — подчеркнул Песков.

Он напомнил о том, что ранее глава государства сделал заявление на тему восстановления российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Также Песков напомнил журналистам, какие усилия сейчас прилагаются экспертами по договору СНВ-III. Что касается заявления Владимира Путина по ДРСМД, то это является новой инициативой, которая ранее не прорабатывалась с зарубежными странами, добавил Песков.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, 26 октября на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление Владимира Путина «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

В заявлении подчёркивается, что Россия продолжает считать ДРСМД «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», особенно в европейском пространстве. Выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

«В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства», — говорится в заявлении.

Кроме того, как отметил глава государства, призыв к НАТО рассмотреть возможность объявить встречный мораторий «не утратил актуальность».

Также Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть «конкретные варианты взаимных верификационных мер».

«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области», — говорится в заявлении.

Во время этих проверок стороны могли бы убедиться в отсутствии наземных ракет средней и меньшей дальности на этих объектах, а также вооружений, «по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться». Уточняется, что речь идёт о российской ракете 9М729.

Комплекс Aegis Ashore

Reuters

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Путин также добавил, что, хотя Россия считает, что ракета 9М729 не нарушает условия действовавшего ранее договора о РСМД, российская сторона готова «в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729», но лишь при условии «встречных шагов со стороны стран НАТО». Речь идёт о неразмещении в Европе вооружений, запрещённых ранее ДРСМД.

Кроме того, российский лидер призвал все заинтересованные страны искать схемы для поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов.

Дефицит доверия

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. Речь идёт о ракетах дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, участники договора обязались не производить и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Однако 2 августа 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор. Поводом для расторжения ДРСМД стали подозрения американской стороны в том, что Россия разработала ракету, характеристики которой якобы противоречат договору времён холодной войны. Речь, в первую очередь, шла о крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер». Вашингтон обвил Москву в том, что она якобы нарушала ДРСМД с середины 2000-х годов.

Подписание ДРСМД лидерами СССР и США

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В свою очередь, Москва давно предъявляет американской стороне претензии из-за так называемых ракет-мишеней и ударных БПЛА, которые подпадали под описание запрещённого по договору оружия.

Кроме того, российская сторона неоднократно обращала внимание на тот факт, что инфраструктура американских систем ПРО в Восточной Европе позволяет запускать ракеты средней дальности семейства Tomahawk. Помимо этого, в 2017 году Москве стало известно о факте модернизации производственных мощностей в США под производство запрещённых договором ракет.

Предложение ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в связи с распадом ДРМСД Москва выдвинула ещё в сентябре 2019 года.

Комментируя эту инициативу, представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что идею российской стороны «нереально осуществить».

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729) в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», — заявила она.

Оана Лунгеску добавила, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не станет развёртывать в Европе новое ядерное оружие.

Прокомментировал идею Москвы и глава Белого дома Дональд Трамп. Как рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, президент США прислал короткое письмо, в котором сообщил о готовности искать пути преодоления проблем в отношениях. В целом же на российскую инициативу никто не откликнулся, за исключением Франции, отметил тогда Лавров.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в ноябре 2019 года, что, хотя Париж не принял предложение России по введению моратория на размещение в Европе и других регионах ракет меньшей и средней дальности, эта идея может стать основой для дальнейшей дискуссии.

Новую инициативу Москвы пока прокомментировали только в Берлине. Как заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, германская сторона разделяет мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он высказал относительно предложения РФ в прошлом году. По словам Зассе, Берлин считает, что российская инициатива «не вызывает доверия».

Борьба за стабильность

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сегодня в мире нет предпосылок для начала полноценного обсуждения вопросов ракетного сдерживания.

«Россия уже предлагала странам обсудить вопросы безопасности. Но эта идея не получила поддержки. Это говорит о том, что страны НАТО, включая европейские, считают свою тактику выигрышной. Полагаю, что интереса не вызовет и нынешняя инициатива российского руководства. Североатлантический альянс продолжит действовать прежним образом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Леонков напомнил о том, что Россия и ранее предлагала различные варианты сохранения ДРСМД, но все они были проигнорированы, а договор был разорван.

Reuters

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«Сейчас такая же судьба может постигнуть СНВ-III. И, если это произойдёт, мир может ждать новая гонка вооружений», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Новые переговоры по вооружениям нужны, но, чтобы они состоялись, необходим какой-то политический фундамент. Сейчас проблема состоит в том, что он разрушен, царит атмосфера недоверия, в которой сложно вести новые переговоры. Что касается инициативы Москвы, то пока сложно сказать, как её оценят в НАТО и Вашингтоне. В целом на Западе критично настроены к российским предложениям, это исходит от США», — отметил эксперт в комментарии RT.

По его словам, сегодня европейские союзники США, которых предложение Москвы затрагивает в первую очередь, смотрят с тревогой на действия администрации Дональда Трампа. Европейские правительства опасаются негативного сценария развития военно-политической ситуации и новой гонки вооружений.

«Однако при этом в Европе звучат голоса и в поддержку действий США, некоторые страны хотят таким образом повысить свой статус, за счёт американской поддержки. России нужна чётко прогнозируемая ситуация в Европе, поэтому она и выдвинула эту инициативу. Москва делает всё возможное, чтобы обезопасить себя и весь европейский континент», — уверен Ермаков.

Эксперт также добавил, что российское предложение даёт сторонам шанс ликвидировать серьёзные противоречия и создать в отношениях стран прозрачность.

Аналогичную точку зрения высказал и Алексей Леонков.

«В России понимают, что любая эскалация напряжённости может привести к непоправимым последствиям, новому глобальному конфликту. Поэтому Москва предлагает такие шаги, которые помогут сохранить стабильность в Европе на многие годы вперёд», — подытожил эксперт.