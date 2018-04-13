«При участии Лондона»: в МО рассказали о постановочных съёмках «Белыми касками» сюжета о химатаке в Сирии

Великобритания оказывала давление на организацию «Белые каски», чтобы её сотрудники устроили провокацию против правительственных войск в сирийской Думе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также отметил, что российским военным удалось найти участников постановочного видео о «последствиях химатаки» в пригороде Дамаска и выяснить у них подробности съёмок.

Минобороны РФ обладает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума была осуществлена спланированная провокация, цель которой — обвинить сирийские войска в применении химоружия. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Помимо прочего у России есть доказательства причастности Лондона к провокации в Восточной Гуте.

«Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте», — сказал он.

Известно, что с 3 по 6 апреля на представителей неправительственной организации «Белые каски» оказывалось мощное давление «именно из Лондона» для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации, отметил генерал-майор.

«Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками террористической группировки «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «Белые каски» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием», — сообщил представитель Минобороны.

Как снимали видео о «химатаках» в Думе

Он напомнил, что ключевым доказательством обвинений западных стран в адрес правительственных сил Сирии в применении химоружия служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химатаки мирные жители. Минобороны удалось найти участников этой видеозаписи и выяснить обстоятельства провокации.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

РИА Новости

© Вадим Савицкий

«Удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съёмка, в каких эпизодах они сами участвовали и что они делали. Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съёмки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы города Дума», — сообщил Конашенков.

Сирийцы сообщили, что все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.

Как рассказал генерал, ссылаясь на свидетельства участников съёмки, в момент оказания людям медпомощи в госпиталь вбежали неизвестные люди с видеокамерами. Они начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющим веществом. А после того как всё было заснято, они скрылись.

«Вот такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством, а не голословные и безответственные обвинения, распространяемые с целью навешивания ярлыков и очернения руководства других стран», — резюмировал Конашенков.

Он отметил, что Россия ранее предупреждала о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В Минобороны также выразили надежду, что прибытие специалистов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в сирийскую Думу, которое ожидается в ближайшее время, позволит «снизить градус напряжения в регионе».

Ни фактов применения химвеществ, ни пострадавших

Специалисты, по результатам экспертизы на месте предполагаемой химатаки, не выявили ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших от них жителей. Об этом сообщил офицер войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ в Сирии Андрей Смирнов.

По его словам, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место предполагаемого инцидента спустя сутки после предполагаемой химатаки.

«Специалистами взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места применения химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ. В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съёмках «Белых касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено фактов применения отравляющих веществ, как и пострадавших среди жителей этого города», — рассказал офицер в разговоре c RT.

Он отметил, что врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения там химоружия.

Кроме того, было установлено, что никакие пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в местную больницу не поступали и не обращались.

Дума после обстрелов боевиков

Reuters

© Bassam Khabieh

«Пришёл чужой человек и сообщил о химатаке»

Студент мединститута Халиль Джейш, работающий в центральной больнице города Дума в отделении скорой помощи, также сообщил, что не видел ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами.

«8 апреля в городе разбомбили дом. Верхние этажи этого здания были разрушены, а на первых этажах разгорелся пожар. К нам привезли всех пострадавших в этом здании. У жителей верхних этажей были признаки удушья от дыма пожара. Мы оказывали помощь, основываясь на симптомах удушья. Во время оказания помощи пришёл чужой человек, я его не знаю. Он сказал, что это атака отравляющими веществами», — рассказал Джейш в интервью RT.

По его словам, после этого началась паника и борьба, родственники раненых людей стали поливать друг друга водой.

«Другие люди, которые не имеют медицинской подготовки, стали пшикать детям в рот лекарство от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами», — заявил сириец.

Между тем в сирийской Думе ожидается прибытие экспертов ОЗХО. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия рассчитывает на беспристрастный характер расследования ОЗХО инцидента в Думе.

«Рассчитываем, что она (миссия ОЗХО. — RT) сможет обеспечить подлинно независимый и беспристрастный характер расследования. Только СБ имеет полномочия на международном уровне принимать решения о том, какие меры и в отношение кого могут быть приняты в связи с использованием химоружия в Сирии», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Дипломат также заявил о недопустимости раскручивания военного сценария США вокруг Сирии.

«К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников​​​. Ощущение такое, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжёлыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

6 апреля источники в Службе безопасности Сирии сообщали о готовности к достижению окончательного соглашения между правительственными войсками и боевиками под гарантии России. Однако на следующий день, 7 апреля, террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» нарушила все договорённости, возобновив боевые действия и массированные обстрелы Дамаска. В результате вывод мятежников и их семей из Думы был приостановлен. В ответ сирийская армия начала операцию по освобождению Думы от боевиков.

Тогда же появилась информация, что 7 апреля сирийские войска якобы сбросили на территорию Думы бомбу с хлором. Об этом сообщили несколько неправительственных объединений, находящихся в оппозиции к Асаду, в том числе организация со спорной репутацией «Белые каски». Запад без предъявления доказательств обвинил в химической атаке правительство Сирии. В Москве и Дамаске опровергли все обвинения, назвав их лживыми. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к возможным ракетным ударам по САР.

При этом в Генштабе ВС РФ ещё 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные тогда отмечали, что эту провокацию США затем используют как предлог для удара по Сирии.