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При Трампе внешнеторговый дефицит США достиг девятилетнего максимума

06 февраля 2018, 21:09  •  110 • Политика
Импорт США превышает экспорт на колоссальные 53,1 миллиарда долларов.
За первый год правления президента США Дональда Трампа дефицит торгового баланса страны достиг девятилетнего максимума. Импорт продукции из других стран превышает экспорт товаров из США на 53,1 миллиарда долларов. Такой информацией поделились в Министерстве торговли США.
Отмечается, что в декабре 2017 года рост внешнеторгового дефицита составил 5,3% или 53,1 миллиарда долларов. Показатель достиг максимума, который был зарегистрирован в октябре 2008 года.
Стоит отметить, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было как раз таки сокращение этого внешнеторгового дефицита. Тем не менее, за год его правления он не только не уменьшился, но и вырос до рекордных значений.

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