При столкновении военных самолетов США в Японии выжил второй пилот — NHK

Сейчас японский телеканал NHK заявил, что при крушении военных самолетов еще один из пилотов выжил. Так, в ходе поисковой операции в Японском море обнаружен второй американский военнослужащий. На данный момент неизвестно об остальных пятерых военных США.

Напомним, ранее в районе японской префектуры Ко чи потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик и военн ый самолёт-заправщик.