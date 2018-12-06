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При столкновении военных самолетов США в Японии выжил второй пилот — NHK

06 декабря 2018, 10:24  •  175 • В мире
Телеканал NHK сообщил о спасении второго военного после крушения самолетов ВМС США.
Сейчас японский телеканал NHK заявил, что при крушении военных самолетов еще один из пилотов выжил. Так, в ходе поисковой операции в Японском море обнаружен второй американский военнослужащий. На данный момент неизвестно об остальных пятерых военных США.
Напомним, ранее в районе японской префектуры Кочи потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик и военный самолёт-заправщик.
Сообщалось, что их столкновение могло произойти как раз во время дозаправки. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

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