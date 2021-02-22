При русских они даже не будут сопротивляться: Озвучены шансы Украины в случае войны с РФ

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что шансы Украины в случае реального военного конфликта с Россией невелики. По его словам, российской армии Украина даже не будет сопротивляться.

В Незалежной однозначно даже не станут сопротивляться в случае открытого столкновения с российской армией. По мнению эксперта Ростислава Ищенко, у ВСУ нет нужного спектра вооружений, а также финансирования и опыта для сопротивления.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования полагает, что в ситуации, когда украинская бронетехника "пробивается теннисным мячиком", Киеву даже не на что рассчитывать.

Он убеждён, что в ряде украинских городов русских и вовсе будут встречать с цветами.

"Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы", - заявил эксперт в эфире ютьюб-канала "Украина.ру".

Кроме того, у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, а солдаты снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов, подытожил Ищенко.