При Путине естественного прироста населения не будет. Так считают чиновники • 101 • Аналитика И вроде бы не война…

Демографическая ситуация в России будет ухудшаться в ближайшие годы, после чего (примерно к 2024 году) произойдет определенный перелом. С таким прогнозом выступило Министерство экономического развития России, сопровождая соответствующим документом представленный в Госдуму бюджет. За шесть лет население нашей страны должно увеличиться на два миллиона человек. Но есть один нюанс…









Большая часть этого прироста будет иметь миграционную природу! Собственно естественный прирост населения мы получим в лучшем случае к 2024 году. Это, правда, не очень стыкуется с майским «суперуказом» президента, согласно которому демография является безусловным приоритетом развития государства в ближайшие годы, а соответствующий нацпроект «Демография» получает огромное финансирование — более чем в три триллиона (3 000 000 000 000) рублей. Но такие мелочи в стране уже мало кого интересуют, правда?



Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения.



На что надеются эксперты МЭР? Однозначно сказать трудно. Доходы населения падают, уровень закредитованности растет, качество жизни тоже не вдохновляет людей на демографические подвиги. Возможно, все надежды на то, что во взрослую жизнь вступает так называемое поколение нулевых, несколько более многочисленное по сравнению с тем, что родилось во время чудовищной демографической ямы девяностых. И в каком-то смысле эти надежды имеют право на жизнь – одного ребенка наши женщины пока ещё рожают, и можно рассчитывать на то, что молодое поколение эту традицию не изменит.



Я достаю из широких штанин…

Кстати, даже с миграционным приростом населения все не так однозначно, как бы мы к нему ни относились. Не секрет, что в последние годы он довольно существенно сократился. Сейчас он уже не перекрывает естественной убыли. Но, как известно, правительство и «светлые головы» проправительственных и околокремлевских экспертов не теряли времени даром и придумали ряд новшеств, которые должны простимулировать завоз в Россию новых граждан.



Прежде всего планируется упростить саму процедуру получения гражданства. В том числе и за счет обязательного отказа претендента на российское гражданство от гражданства другого государства. Раньше, как известно, такая норма существовала, но сейчас её планируют отменить. Все для блага новых граждан, как говорится: зачем отказываться от другого гражданства, чтобы потом, разбогатев на контрабанде наркотиков (например), пытаться получить второй-третий паспорт? Сейчас все будет проще и удобней: сколько бы паспортов у тебя ни было, лишними они не окажутся. Катайся по миру, путешествуй, перевози в желудке капсулы с героином... Ой, извините, я забыл, что мигранты априори добрые, душевные и неспособны причинить кому-нибудь какой-либо вред.



Также за счет различных программ планируется увеличить число учащихся в российских вузах иностранных студентов. Они у нас считаются «перспективными» новыми гражданами, ведь за несколько лет в нашем университете они и русский язык более-менее осваивают, и профессию получают. А такой специалист очень нужен нашему народному хозяйству, тут и к бабке не ходи. Больше-то командовать "новыми гражданами", большинство из которых слабо понимает по-русски, и некому…



Откуда мы будем брать деньги на обучение сотен тысяч студентов, оставим за скобками. Но понятно, что денег в стране очень много, и на привлечение эфиопского врача или сомалийского учителя их совсем не жалко. Тем более, если сами его и выучим…



Скажу откровенно: меня шокирует уже то, что данным вопросом занимается именно Министерство экономического развития. То есть это единственное ведомство, которому мы ещё зачем-то нужны? Я понимаю, что многие меня просто не поймут и сделают круглые глаза: а что, мол, такого? Но меня очень смущает то, что население интересует нашу власть только как рабочая сила. Причем это является лейтмотивом любых исследований и обсуждений, которые удается найти в последнее время: населения становится все меньше, а значит, конкурентоспособность нашей продукции падает (платить людям придется больше, ужас!), обеспечивать пенсионеров будет некому (ну да, доходы от углеводородов не для пенсионеров, не заслужили), новые производства не открыть и так далее.



Мы не вино — с возрастом становимся только хуже

А что, мы сами по себе уже совсем правительству неинтересны? Или то, что зарплаты у нас уже местами ниже, чем в Китае, никого не волнует? Давайте ещё несколько миллионов иностранных рабочих завезем, пусть аборигены (мы с вами) даже не думают о повышении зарплат?



Неудивительно, кстати, что в названном документе бросается ещё один камень в сторону нацпроекта «Демография» — прямо говорится, что возрастная структура населения стареет и «ухудшается». И это при том, что нацпроект во многом «заточен» именно под улучшение качества жизни, повышение её продолжительности, увеличение так называемого возраста дожития. Но для ведомства господина Орешкина это ничего не значащие слова – меньше работаешь, значит, ты уже «хуже».



Особенно хочу отметить это «ухудшается» — нет, они решительно не хотят видеть в нас ничего, кроме тягловой силы. Логика простая – конь стал старше, значит, он стал хуже, потому что на нем можно меньше вспахать за одну смену. Все, других оценок для нас у МЭР нет, будьте довольны и тем, что на бойню пока не отправляют…





Беглый анализ документа показывает, что в нашей демографической стратегии в принципе отсутствуют даже намеки на какие бы то ни было новые подходы и решения. Тот же упор на увеличение продолжительности жизни вместо повышения рождаемости, миграционное замещение, причем уже не столько русскими, сколько коренными жителями республик Средней Азии, расчёт на ассимиляцию иностранных студентов, для чего нужно просто максимально увеличить их число – авось, кто-нибудь и останется.



И когда все это читаешь, становится понятно: наших государевых людей интересует только статистика, только отчетность, которую можно положить на стол ВВП и спокойно продолжить перекладывать бумаги в своем кабинете. Дайте чиновнику ещё посидеть в его кресле, а там, как говорится, или осел сдохнет, или падишах дух испустит.



Кстати, весьма вероятно, что оптимизм чиновников относительно естественного прироста населения с 2024 года связан именно с тем, что это последний год президентства Путина. Проверить эти прогнозы он уже, возможно, и не сумеет…



Да нет, просто совпадение! Правда ведь? Демографическая ситуация в России будет ухудшаться в ближайшие годы, после чего (примерно к 2024 году) произойдет определенный перелом. С таким прогнозом выступило Министерство экономического развития России, сопровождая соответствующим документом представленный в Госдуму бюджет. За шесть лет население нашей страны должно увеличиться на два миллиона человек. Но есть один нюанс…Большая часть этого прироста будет иметь миграционную природу! Собственно естественный прирост населения мы получим в лучшем случае к 2024 году. Это, правда, не очень стыкуется с майским «суперуказом» президента, согласно которому демография является безусловным приоритетом развития государства в ближайшие годы, а соответствующий нацпроект «Демография» получает огромное финансирование — более чем в три триллиона (3 000 000 000 000) рублей. Но такие мелочи в стране уже мало кого интересуют, правда?На что надеются эксперты МЭР? Однозначно сказать трудно. Доходы населения падают, уровень закредитованности растет, качество жизни тоже не вдохновляет людей на демографические подвиги. Возможно, все надежды на то, что во взрослую жизнь вступает так называемое поколение нулевых, несколько более многочисленное по сравнению с тем, что родилось во время чудовищной демографической ямы девяностых. И в каком-то смысле эти надежды имеют право на жизнь – одного ребенка наши женщины пока ещё рожают, и можно рассчитывать на то, что молодое поколение эту традицию не изменит.Кстати, даже с миграционным приростом населения все не так однозначно, как бы мы к нему ни относились. Не секрет, что в последние годы он довольно существенно сократился. Сейчас он уже не перекрывает естественной убыли. Но, как известно, правительство и «светлые головы» проправительственных и околокремлевских экспертов не теряли времени даром и придумали ряд новшеств, которые должны простимулировать завоз в Россию новых граждан.Прежде всего планируется упростить саму процедуру получения гражданства. В том числе и за счет обязательного отказа претендента на российское гражданство от гражданства другого государства. Раньше, как известно, такая норма существовала, но сейчас её планируют отменить. Все для блага новых граждан, как говорится: зачем отказываться от другого гражданства, чтобы потом, разбогатев на контрабанде наркотиков (например), пытаться получить второй-третий паспорт? Сейчас все будет проще и удобней: сколько бы паспортов у тебя ни было, лишними они не окажутся. Катайся по миру, путешествуй, перевози в желудке капсулы с героином... Ой, извините, я забыл, что мигранты априори добрые, душевные и неспособны причинить кому-нибудь какой-либо вред.Также за счет различных программ планируется увеличить число учащихся в российских вузах иностранных студентов. Они у нас считаются «перспективными» новыми гражданами, ведь за несколько лет в нашем университете они и русский язык более-менее осваивают, и профессию получают. А такой специалист очень нужен нашему народному хозяйству, тут и к бабке не ходи. Больше-то командовать "новыми гражданами", большинство из которых слабо понимает по-русски, и некому…Откуда мы будем брать деньги на обучение сотен тысяч студентов, оставим за скобками. Но понятно, что денег в стране очень много, и на привлечение эфиопского врача или сомалийского учителя их совсем не жалко. Тем более, если сами его и выучим…Скажу откровенно: меня шокирует уже то, что данным вопросом занимается именно Министерство экономического развития. То есть это единственное ведомство, которому мы ещё зачем-то нужны? Я понимаю, что многие меня просто не поймут и сделают круглые глаза: а что, мол, такого? Но меня очень смущает то, что население интересует нашу власть только как рабочая сила. Причем это является лейтмотивом любых исследований и обсуждений, которые удается найти в последнее время: населения становится все меньше, а значит, конкурентоспособность нашей продукции падает (платить людям придется больше, ужас!), обеспечивать пенсионеров будет некому (ну да, доходы от углеводородов не для пенсионеров, не заслужили), новые производства не открыть и так далее.А что, мы сами по себе уже совсем правительству неинтересны? Или то, что зарплаты у нас уже местами ниже, чем в Китае, никого не волнует? Давайте ещё несколько миллионов иностранных рабочих завезем, пусть аборигены (мы с вами) даже не думают о повышении зарплат?Неудивительно, кстати, что в названном документе бросается ещё один камень в сторону нацпроекта «Демография» — прямо говорится, что возрастная структура населения стареет и «ухудшается». И это при том, что нацпроект во многом «заточен» именно под улучшение качества жизни, повышение её продолжительности, увеличение так называемого возраста дожития. Но для ведомства господина Орешкина это ничего не значащие слова – меньше работаешь, значит, ты уже «хуже».Особенно хочу отметить это «ухудшается» — нет, они решительно не хотят видеть в нас ничего, кроме тягловой силы. Логика простая – конь стал старше, значит, он стал хуже, потому что на нем можно меньше вспахать за одну смену. Все, других оценок для нас у МЭР нет, будьте довольны и тем, что на бойню пока не отправляют…Беглый анализ документа показывает, что в нашей демографической стратегии в принципе отсутствуют даже намеки на какие бы то ни было новые подходы и решения. Тот же упор на увеличение продолжительности жизни вместо повышения рождаемости, миграционное замещение, причем уже не столько русскими, сколько коренными жителями республик Средней Азии, расчёт на ассимиляцию иностранных студентов, для чего нужно просто максимально увеличить их число – авось, кто-нибудь и останется.И когда все это читаешь, становится понятно: наших государевых людей интересует только статистика, только отчетность, которую можно положить на стол ВВП и спокойно продолжить перекладывать бумаги в своем кабинете. Дайте чиновнику ещё посидеть в его кресле, а там, как говорится, или осел сдохнет, или падишах дух испустит.Кстати, весьма вероятно, что оптимизм чиновников относительно естественного прироста населения с 2024 года связан именно с тем, что это последний год президентства Путина. Проверить эти прогнозы он уже, возможно, и не сумеет…Да нет, просто совпадение! Правда ведь? Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





101 Источник Похожие новости Нидерланды назвали позор своей страны Четыре лидера РПЛ: равенство сил или равенство слабостей? Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения «Формула Штайнмайера»: решение Зеленского Карпину "Спартак" не нужен?! Трамп пугает Эрдогана, пока турецкая армия обстреливает курдов Новости партнеров