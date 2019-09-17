При президенте Украины создали Совет по вопросам свободы слова

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось учредительное собрание по избранию членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

Отмечается, что участники мероприятия избрали временный состав совета, который должен разработать положение о его деятельности.

Планируется, что после утверждения положения будет избран постоянный состав организации.

«Журналистика перестала быть стандартом, сегодня журналистом может называться человек, который не придерживается стандартов. Возвращение уважения к журналисту, его ответственности — это наша с вами прямая задача», — заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Ранее Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.