|
При пожаре в отеле Одессы погибли восемь человек
17 августа 2019, 09:54 • 110 • Украина
В Одессе в ночь с 16 на 17 августа произошёл пожар в отеле «Токио стар», погибли восемь человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
© ГСЧС Украины
«При пожаре погибли восемь и пострадали десять человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже отеля.
Площадь пожара составила 1000 кв. м.
В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работают спасатели.
В начале июля URA.RU сообщало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2019, 07:54
|
13 августа 2019, 02:09
|
11 августа 2019, 07:54
|
12 августа 2019, 21:09
|
15 августа 2019, 23:54
|
13 августа 2019, 16:39
|
11 августа 2019, 01:24