При пожаре в отеле Одессы погибли восемь человек

В Одессе в ночь с 16 на 17 августа произошёл пожар в отеле «Токио стар», погибли восемь человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«При пожаре погибли восемь и пострадали десять человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже отеля.

Площадь пожара составила 1000 кв. м.

В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работают спасатели.

В начале июля URA.RU сообщало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.