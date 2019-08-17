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При пожаре в отеле Одессы погибли восемь человек

17 августа 2019, 09:54  •  110 • Украина
В Одессе в ночь с 16 на 17 августа произошёл пожар в отеле «Токио стар», погибли восемь человек, ещё десять пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
 
© ГСЧС Украины
 

«При пожаре погибли восемь и пострадали десять человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже отеля.

Площадь пожара составила 1000 кв. м.

В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работают спасатели.

В начале июля URA.RU сообщало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.

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