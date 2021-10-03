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При попытке угона: задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области

03 октября 2021, 21:10  •  86 • В России
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области. По информации Следственного комитета, мужчину поймали при попытке угнать автомобиль в Орске. Задержанный — ранее судимый 29-летний Александр Лазарев. По информации RT, он отсидел более девяти лет за совершённое убийство и вышел на свободу в июле 2021-го.
 
© СУ СК по Оренбургской области
 

Подозреваемый в совершении убийства трёх девушек в городе Гай Оренбургской области задержан в Орске при попытке угнать машину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, уточнив, что злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний Александр Лазарев.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий... установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича... 3 октября 2021 года установлено его местонахождение», — говорится в релизе.

Мужчина направлен к следователю для проведения следственных и процессуальных действий.

Как сообщалось ранее, специалисты выяснили, во что был одет Лазарев во время совершения преступления, а также установили маршрут следования разыскиваемого. По этой одежде была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. После установления личности подозреваемого МВД распространило ориентировку с его фотографиями и личными данными. Согласно этой информации, предполагаемый убийца — уроженец города Орска Оренбургской области.

Расследование дела было взято на контроль центрального аппарата СК.

По данным RT, Лазарев ранее уже был осуждён за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Срок заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима отсчитывался с декабря 2012-го, а на свободу он вышел в июле этого года. В январе 2021-го Оренбургский областной суд вынес решение по апелляции Лазарева о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания.

Из материалов суда следует, что администрацией исправительного учреждения мужчина в целом характеризовался «положительно». Однако за годы заключения он 15 раз нарушал установленный законом порядок отбывания наказания, за что Лазарева отправляли в ШИЗО, делали выговоры и штрафовали.

Из психологической характеристики, упомянутой в апелляционном постановлении, следует, что эксперты прогнозировали в отношении Лазарева «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе». В датированном январём 2021 года постановлении говорилось об «отсутствии убеждённости» в том, что Лазарев утратил общественную опасность.

Напомним, 30 сентября стало известно об убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. В доме, где погибшие снимали квартиру, ночью произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили тела двух девушек с колото-резаными ранами. Ещё одну жертву с такими же повреждениями обнаружили на улице рядом с домом.

На опубликованной СК видеозаписи осмотра квартиры видно, что помещение пострадало от огня не полностью. На кухне можно заметить сигареты и пустые пивные бутылки, стоящие рядом с ноутбуком. В комнате на видео виден ещё один ноутбук, что даёт основания полагать, что преступник не стал забирать с собой ценное имущество.

По данным местных СМИ, все погибшие — уроженки Башкирии, приехашие в Гай на учёбу. Пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Ихсанова ранее рассказала RT, что две девушки были из Баймакского района, одна — из Кугарчинского района. Глава республики Радий Хабиров распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

В региональном управлении СК 1 октября рассказали, что по делу допрошено более 100 свидетелей, среди которых лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, а также собственники квартиры, в которой произошло убийство.

На месте преступления было обнаружен предполагаемое орудие убийства — кухонный нож. По изъятым следователями предметам и образцам были назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические исследования вещественных доказательств.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трёх студенток.

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