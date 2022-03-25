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При попытке получения данных о военнослужащих: ФСБ задержала в Москве агента СБУ за шпионаж

25 марта 2022, 17:55  •  227 • В России
Федеральная служба безопасности России задержала агента СБУ, который шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в РФ, а также пытался добыть информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Мужчина признался в сотрудничестве с СБУ и рассказал подробности своей вербовки. Кроме того, ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать представителям спецслужб Украины информацию, которая могла быть использована в ущерб безопасности России.
 
РИА Новости © ЦОС ФСБ РФ
 

Федеральная служба безопасности России задержала агента СБУ, который шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в РФ, а также пытался добыть информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

В ведомстве уточнили, что задержанный — уроженец Харькова Рудась А.В., который имеет гражданство Украины и Польши. Мужчина, по информации ФСБ, приехал в Москву в 2019 году и поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии с целью расширить «возможности для шпионажа».

В России он собирал для СБУ сведения о работающих в стране украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают киевский режим.

«При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

Мужчина признался в сотрудничестве с СБУ, а также рассказал об обстоятельствах его вербовки и выполняемых заданиях. Сейчас силовые ведомства устанавливают связи украинского агента в России.

«Также Рудась А.В. сообщил, что в период обучения в варшавской Академии военного искусства под псевдонимом Лис он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и с Украины», — добавили в ФСБ.

Задержание жителя Хабаровска

Также 25 марта ФСБ России сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося, по информации ведомства, продать представителям спецслужб Украины «информацию ограниченного доступа». В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

В службе уточнили, что подозреваемый в период проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины имел доступ к закрытой информации и, преследуя корыстный умысел, обратился через интернет в украинскую спецслужбу с предложением передать такую информацию за денежное вознаграждение. Эти сведения, отметили в ФСБ, могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось», — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк, суд арестовал подозреваемого на два месяца.

5 марта Федеральная служба безопасности задержала сторонника украинской неонацистской группировки в Рязанской области. Мужчина оказался администратором радикальных сообществ в интернете.

«Задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», причастный к администрированию по указанию её главаря, гражданина Украины Егора Краснова, тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодёжи в экстремистскую и террористическую деятельность», — отмечали в ведомстве.

Дома у задержанного россиянина изъяли средства связи, содержащие пропагандистские материалы неонацистского толка.

Напомним, 27 февраля Генпрокуратура России выступила с предупреждением, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР будет расцениваться как измена Родине.

«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», — предупредили в надзорном ведомстве.

22 марта в Росфинмониторинге напомнили об уголовной ответственности за помощь украинской армии и националистическим батальонам. В ведомстве подчеркнули, что оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине влечёт уголовную ответственность по статье УК РФ о государственной измене, по которой предусмотрено наказание — до 20 лет лишения свободы. 

«Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до десяти лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Вместе с тем финансирование террористических организаций может повлечь за собой от восьми до 15 лет лишения свободы по ч. 1.1 статьи 205.1 УК России.

При этом помощь мирным жителям, находящимся на Украине, в ДНР и ЛНР, закон не нарушает.

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