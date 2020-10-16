При попустительстве краевых властей красноярские лесопромышленники создают в тайге свободные от контроля участки

Именно с таким закрытым участком столкнулся красноярский журналист Дмитрий Голованов, который в рамках журналистского расследования с группой своих коллег пытался на одном из удаленных участков эвенкийской тайги собрать материал о фактической реализации на территории Красноярского края и Иркутской области, широко разрекламированных властями приоритетных инвестиционных проектов.

Во время следования журналисткой группы на лесозаготовительные участки путь редакционной машине преградил невесть откуда взявшийся посреди вековой тайги шлагбаум, а вышедший из балка охранник, как и позже появившееся начальство, не смогли внятно объяснить, чьим распоряжением и на каком основании перекрыта дорога. Предъявленные служебные удостоверения и другие сопутствующие документы результата не дали. В нарушение закона о СМИ пропускать журналистов на свои лесные деляны лесорубы отказались наотрез.

Некоторую же курьезность инциденту в тайге придает то обстоятельство, что шлагбаум перед журналистами опустили сотрудники частного предприятия ООО «Красноярский центр строительства» – компании, которая, судя по данным с официального сайта краевого правительства, реализует на территории Эвенкии один из приоритетных инвестиционных проектов с более чем полуторамиллиардным объемом финансовых вложений. И, по мнению экспертов, скрытность в данном случае – не очень хороший признак.

Внимание региональной прессы к лесному хозяйству вполне объяснимо. До последнего времени эта отрасль экономики, как в Красноярском крае, так и в соседних областях, вызывала очень много вопросов и претензий, в том числе, и со стороны федерального центра. Призванная, наряду с добычей углеводородов и металлургией, стать одним из главных источников дохода для сибирских территорий, она до сих пор таковой не стала.

Незаконные вырубки, серые схемы реализации древесины и всевозможные нарушения отраслевых правил, включая умышленные поджоги, прочно вошли в обиход лесопромышленного комплекса Красноярья. Обширность территорий и их удаленность от административных центров делают контроль над лесозаготовителями весьма трудоемким занятием. Отсутствие же воли и решимости у местных властей противостоять этому, можно объяснять разными причинами. В том числе и сращиванием интересов с теневыми структурами в лесном хозяйстве.

Как следует из прошлогоднего доклада, теперь уже бывшей, главы счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, почти треть всех лесозаготовок региона носят теневой характер, и местную власть, включая губернатора Александра Усса, это устраивает. Скандальный отчет стоил Давыденко должности, а Усс пообещал навести в хозяйстве порядок. Входит ли в перечень мер по наведению порядка создание закрытых лесопромышленных зон, глава края не уточнил. А недавно попавший под уголовное преследование, за взятку в 4 миллиона рублей, глава регионального минлесхоза Димитрий Маслодудов, весьма скромными, для министерского ранга масштабами своих амбиций, также, не располагает к оптимизму.