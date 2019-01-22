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«При попадании в снежный заряд»: три человека погибли в результате крушения Ту-22М3 в Мурманской области

22 января 2019, 20:54  •  53 • В России
В Мурманской области потерпел крушение Ту-22М3. В Минобороны сообщили, что бомбардировщик в ходе учебного полёта попал в снежный заряд, совершил жёсткую посадку и разрушился. Два члена экипажа погибли на месте, ещё один скончался в больнице. Один пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. В компании «Туполев» пояснили, что в 2012 году был проведён капремонт самолёта, и сообщили, что её специалисты примут участие в расследовании причин аварии.
 
Ту-22М3 РИА Новости © Олег Ласточкин
 

Жертвами крушения сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М3 ВВС России стали три члена экипажа: двое погибли в момент аварии, ещё один позднее скончался в больнице. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мурманской области.

«Один из пострадавших скончался. Трое погибших, один пострадавший — в реанимации в тяжёлом состоянии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что бомбардировщик потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта: он попал в сильную и кратковременную метель — снежный заряд.

«22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полёта при попадании в снежный заряд совершил жёсткую посадку самолёт Ту-22М3. В результате жёсткого касания взлётной полосы воздушным судном произошло его разрушение», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что на момент крушения на борту самолёта не было боекомплекта.

На месте аварии возник пожар, однако он вскоре был потушен.

«Пожар на месте крушения, по предварительной информации, потушен», — сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Сотрудники экстренных служб в целях безопасности вывозят с места ЧП обломки бомбардировщика.

«Идут работы по эвакуации самолёта, его оттащат в безопасное место», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

«Ошибка техники пилотирования»

На аэродром, на котором произошла авария, вылетела специальная комиссия Минобороны, сообщили в ведомстве.

«На аэродром в Мурманской области вылетела комиссия Минобороны России для установления всех обстоятельств жёсткой посадки самолёта Ту-22М3. В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолёта», — говорится в сообщении.

Причиной происшествия могла стать ошибка экипажа, заявил ТАСС источник в силовых структурах.

«Было ухудшение погоды, и самолёт попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке. В результате произошло разрушение конструкции самолёта и возгорание», — сказал собеседник агентства.

Специалисты ПАО «Туполев» будут участвовать в расследовании причин крушения бомбардировщика, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Специалисты компании-разработчика и производителя примут участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

При этом в компании рассказали, что потерпевший крушение бомбардировщик был произведён в 1986 году, а в 2012-м он проходил капитальный ремонт.

Ту-22М3 поступили на вооружение СССР в 1983 году. Последний экземпляр был достроен в 1993 году. Всего было построено 268 таких самолётов. Оказавшиеся в распоряжении Белоруссии бомбардировщики были переданы России, украинские же были уничтожены.

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До этого Ту-22М3 только единожды потерпел крушение — в июле 2004 года при заходе на посадку на аэродроме Сольцы в Новгородской области. Тогда погибли все четыре члена экипажа. Причиной катастрофы стали технические неполадки в энергоснабжении самолёта.

Полёты Ту-22М3 будут запрещены до выяснения причин крушения бомбардировщика. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«На данный момент полёты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы», — цитирует собеседника агентство.

«Касание в воздухе двух самолётов»

Напомним, 18 января два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись, в результате чего один из них потерпел крушение на Дальнем Востоке над Японским морем.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — сообщили в Минобороны.

Лётчики были вынуждены катапультироваться после аварии. Погибли два пилота, ещё один пострадал. Пострадавший лётчик был эвакуирован в Хабаровск, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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