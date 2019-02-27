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При полёте за "Буревестником" протянется радиоактивный хвост - эксперт

27 февраля 2019, 05:09  •  94 • Политика
При полёте за перспективной российской ракетой "Буревестник" будет тянуться своеобразный радиоактивный хвост-выхлоп, считает военный эксперт Антон Лавров. Эта особенность полёта объясняется тем, что на ракете будет установлена малогабаритная ядерная энергоустановка.
При этом выбрасываемое в атмосферу количество радиации будет сравнительно небольшим, считает Лавров, и не будет представлять угрозы для окружающей среды.
На это, отмечает эксперт, указывает хотя бы то, что европейские сверхчувствительные датчики радиоактивных изотопов не подняли тревогу после испытаний ракеты. Недостижимая раньше малогабаритность ядерного мощного двигателя ракеты, резюмирует Лавров, снизит и её возможное влияние на экологию.
"Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нём, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полёте на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях", - заявляет военный эксперт.
Подробнее с оценками Антона Лаврова вы можете ознакомиться в материале "Известий".

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