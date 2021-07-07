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«При получении материалов закрытого характера»: в Санкт-Петербурге задержан эстонский консул

07 июля 2021, 02:50  •  62 • В России
ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сотрудника генерального консульства Эстонии Марта Лятте. Из сообщения ведомства следует, что дипломата застали за получением закрытых материалов. ФСБ подчёркивает, что активность Лятте «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России».
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

В Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте. Подробности задержания сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ФСБ, подобная деятельность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России». Отмечается, что к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.

МИД Эстонии, в свою очередь, утверждает, что задержание консула республики в Санкт-Петербурге стало провокацией. По словам представителей ведомства, в момент задержания дипломат находился «на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете».

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — приводит слова руководителя отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик интернет-издание ERR.

При этом Леммик утверждает, что в интересах Таллина «иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями».

Взаимная высылка дипломатов

Напомним, что в апреле Россия потребовала от сотрудников посольств Литвы, Латвии и Эстонии покинуть пределы страны. Таким образом Москва отреагировала на высылку российских дипломатов прибалтийскими странами.

  • Здание МИД Эстонии
  • © vm.ee/ru

В МИД РФ отметили, что власти этих трёх государств «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, прикрываясь «псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».

За несколько дней до этого внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Рига и Таллин решили выслать по одному сотруднику российских посольств, Вильнюс — двух.

Напомним, что поводом для высылки российских дипломатов из нескольких стран Европы послужило выступление чешского премьер-министра Андрея Бабиша, который обвинил Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов на территории республики в 2014 году.

Российская сторона предположения Праги отвергла. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова позднее заявила, что чешская сторона «встала на путь разрушения отношений».

Против диалога с ЕС и за «возврат» территорий

В дальнейшем представители эстонских властей сделали ещё несколько заявлений, направленных против России. В конце июня глава эстонского кабмина Кая Каллас выступила против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.

Кроме того, в начале июля кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что России следует «вернуть» стране часть территории. По его мнению, Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, как и указанная в нём государственная граница, «всё ещё действуют».

Наряду с этим он подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией. По мнению Пыллуааса, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Российская сторона в ответ заявила, что вопрос территориальных претензий Таллина к Москве поднимается эстонскими политиками, чтобы «раскачать антироссийские настроения» в стране. Такую точку зрения, в частности, высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. По его словам, если в Эстонии «хотят жить дружно», то следует ставить вопрос о налаживании отношений, а не о «мифических» территориальных претензиях.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что риторика Пыллуааса «всё больше отдаляет» ратификацию российско-эстонского пограндоговора. У депутата вызывает сожаление то, что эстонских политиков «не волнует факт того, что граница с Россией по-прежнему юридически не закреплена». Как отметил Слуцкий, эстонским политикам удобнее держать её «в заложниках», заявляя о «преступной оккупации» для привлечения электората.

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