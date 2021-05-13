При погонных основаниях: Росгвардию хотят привлечь к охране школ

Росгвардия должна быть привлечена к охране школ по всей стране — с таким предложением к правительству в течение ближайших двух недель планируют обратиться депутаты Госдумы . При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат , полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии . В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы . Инициативу поддерживают и в Совфеде — там также подчеркивают необходимость комплексных реформ, направленных на повышение безопасности учебных заведений.

Профессиональная охрана

В течение двух недель «Справедливая Россия» направит в кабмин предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ, сообщил «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин .

— Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей, — отметил депутат .

Он добавил, что необходимо перестроить саму систему охраны школ. В Совете Федерации согласны с таким предложением. Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности учебных заведений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Казанцев

— Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно. Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы, — отметила в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

После трагических событий 11 мая в Казани в ряде регионов заявили об усилении внимания к безопасности школ . Например, власти Магадана предупредили о переводе всех средних общеобразовательных учреждений под охрану Росгвардии. В Ярославской, Мурманской, Свердловской, Архангельской областях и ряде других субъектов сообщили о проверках и актуализации мер безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы эту тему постоянно рассматриваем на заседаниях антитеррористической комиссии. Было дано поручение еще раз проанализировать все необходимые меры по обеспечению безопасности. Вместе с коллегами из правоохранительных органов проговорили инвентаризацию действующих норм и правил использования оружия их владельцами. Работа в этом направлении в республике будет усилена, — отметил в беседе с «Известиями» глава Чувашии Олег Николаев .

Справка «Известий» 11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Он беспрепятственно смог проникнуть на территорию заведения с огнестрельным оружием. В результате погибли девять человек, пострадали около 30. Соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления ранее выразил Владимир Путин. По поручению президента в регион также прибыли министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко. Как стало известно позднее, у Галявиева в 2020 году диагностировали заболевание головного мозга.

За чей счет

В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Известиями» подчеркнул необходимость сделать всё для повышения уровня охраны.

— Нужно, чтобы школы охраняли профессионалы, которые у нас есть во внутренних войсках и Росгвардии . Этот парень в Казани уже окончил школу, но спокойно туда вошел. В учреждениях должна сидеть не женщина в форме. У нас же есть гвардейцы и цифровые технологии. В каждой школе необходимо установить наблюдение, которое могло бы различать всех входящих. Не нужно пускать туда тех, кто не имеет к ней отношения, — добавил единоросс .

Идею привлекать Росгвардию к охране школ поддержал и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев .

Член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков сообщил о выработке позиции фракции в ближайшее время.

— Пока есть мнение, что это целесообразный подход, который не должен привести к раздуванию штата Росгвардии . Одним из решений этого могло бы стать принятие на федеральное финансирование затрат, с которыми сами школы справиться не могут . Доверять дело охраны жизни школьников разным коммерческим структурам — не очень правильно, — отметил депутат в беседе с «Известиями».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В ЛДПР также поддерживают предложение привлекать сотрудников силовых ведомств и считают, что это не потребует дополнительных финансовых затрат.

— Сотрудники Росгвардии получают зарплату, государство уже несет затраты на их содержание. То есть теперь (в случае принятия решения об охране спецслужбой учебных заведений. — «Известия») сотрудник государственной силовой структуры будет не в казарме, а в школе , — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он также добавил, что одно наличие сотрудника Росгвардии внутри школы поможет, но незначительно — поэтому учебное заведение необходимо обнести забором, чтобы проникнуть на территорию можно было только через два-три КПП. По мнению депутата, важно также возвращать в школы начальную военную подготовку.