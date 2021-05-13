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При погонных основаниях: Росгвардию хотят привлечь к охране школ
13 мая 2021, 02:50 • 38 • Политика
Росгвардия должна быть привлечена к охране школ по всей стране — с таким предложением к правительству в течение ближайших двух недель планируют обратиться депутаты Госдумы. При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат, полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии. В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы. Инициативу поддерживают и в Совфеде — там также подчеркивают необходимость комплексных реформ, направленных на повышение безопасности учебных заведений.
Профессиональная охрана
В течение двух недель «Справедливая Россия» направит в кабмин предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ, сообщил «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.
— Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей, — отметил депутат.
Он добавил, что необходимо перестроить саму систему охраны школ. В Совете Федерации согласны с таким предложением. Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности учебных заведений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Казанцев
— Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно. Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы, — отметила в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
После трагических событий 11 мая в Казани в ряде регионов заявили об усилении внимания к безопасности школ. Например, власти Магадана предупредили о переводе всех средних общеобразовательных учреждений под охрану Росгвардии. В Ярославской, Мурманской, Свердловской, Архангельской областях и ряде других субъектов сообщили о проверках и актуализации мер безопасности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
— Мы эту тему постоянно рассматриваем на заседаниях антитеррористической комиссии. Было дано поручение еще раз проанализировать все необходимые меры по обеспечению безопасности. Вместе с коллегами из правоохранительных органов проговорили инвентаризацию действующих норм и правил использования оружия их владельцами. Работа в этом направлении в республике будет усилена, — отметил в беседе с «Известиями» глава Чувашии Олег Николаев.
За чей счет
В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Известиями» подчеркнул необходимость сделать всё для повышения уровня охраны.
— Нужно, чтобы школы охраняли профессионалы, которые у нас есть во внутренних войсках и Росгвардии. Этот парень в Казани уже окончил школу, но спокойно туда вошел. В учреждениях должна сидеть не женщина в форме. У нас же есть гвардейцы и цифровые технологии. В каждой школе необходимо установить наблюдение, которое могло бы различать всех входящих. Не нужно пускать туда тех, кто не имеет к ней отношения, — добавил единоросс.
Идею привлекать Росгвардию к охране школ поддержал и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков сообщил о выработке позиции фракции в ближайшее время.
— Пока есть мнение, что это целесообразный подход, который не должен привести к раздуванию штата Росгвардии. Одним из решений этого могло бы стать принятие на федеральное финансирование затрат, с которыми сами школы справиться не могут. Доверять дело охраны жизни школьников разным коммерческим структурам — не очень правильно, — отметил депутат в беседе с «Известиями».
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В ЛДПР также поддерживают предложение привлекать сотрудников силовых ведомств и считают, что это не потребует дополнительных финансовых затрат.
— Сотрудники Росгвардии получают зарплату, государство уже несет затраты на их содержание. То есть теперь (в случае принятия решения об охране спецслужбой учебных заведений. — «Известия») сотрудник государственной силовой структуры будет не в казарме, а в школе, — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Он также добавил, что одно наличие сотрудника Росгвардии внутри школы поможет, но незначительно — поэтому учебное заведение необходимо обнести забором, чтобы проникнуть на территорию можно было только через два-три КПП. По мнению депутата, важно также возвращать в школы начальную военную подготовку.
«Известия» направили запрос в Росгвардию и правительство. Предложения по привлечению федеральной службы к охране школ звучат не впервые. Так, в 2018 году сенатор Елена Мизулина выступала с инициативой подключить Росгвардию к обеспечению безопасности учебных заведений после трагедии в Керченском политехническом колледже. Тогда в результате взрыва и стрельбы, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков, погиб 21 человек.
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