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«При отражении атак»: что известно об уничтожении 50 боевиков в Сирии
18 января 2020, 18:24 • 133 • В мире
Боевики попытались прорвать позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. В ходе боёв были ликвидированы порядка 50 террористов, уничтожены несколько используемых ими автомобилей. За последние несколько дней жертвами обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в Алеппо стали 28 мирных жителей.
AFP
В сирийском Алеппо боевики за последние несколько дней убили 28 мирных жителей, ещё 56 были ранены. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).
«В городе Алеппо жертвами обстрелов со стороны боевиков с 14 января 2020 года стали 28 мирных жителей и 56 человек было ранено», — говорится в брифинге ведомства за 17 января.
Помимо этого, 17 числа боевики при помощи БПЛА атаковали правительственные сирийские войска в Алеппо. В результате этой атаки погибли двое военнослужащих, ещё четверо получили ранения.
«Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооружённых формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих Сирийской Арабской Республики», — подчеркнули в центре.
В частности, одно из сражений с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» произошло 16 января. В Идлибской зоне деэскалации, где действует режим прекращения огня, террористы попытались прорвать позиции правительственных войск. Армия САР позиции удержала, тогда как боевики понесли значительные потери.
В связи с обострением ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с 17 января мирные жители не выходили из этого региона. При этом с 13 января вышли почти 1,5 тыс. человек и 63 единицы техники.
Россия в арабской республике проводит гуманитарные акции. Так, в ЦПВС 17 января сообщили, что в населённом пункте Тель-Газал за сутки раздали почти две тонны продовольственных наборов нуждающимся жителям. А в поселениях Кобани и Камишлия врачи Минобороны РФ оказали помощь 227 гражданам.
Российская военная полиция, согласно договору между РФ и Турцией, проводит патрулирование. С воздуха патрулирование проводит российская армейская авиация. Как отметили в ЦПВС, военнослужащие России не столкнулись с какими-либо происшествиями.
«Важный успех астанинского формата»
Отметим, что урегулирование конфликта в Сирии перешло в политическую плоскость. В Женеве в конце 2019 года начал работать Конституционный комитет, состоящий из представителей законного правительства, оппозиции и представителей гражданского общества.
Комитет был сформирован благодаря работе астанинского формата — России, Турции и Ирану. Эти страны способствовали реализации итогов Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи.
В материалах к пресс-конференции по итогам 2019 года главы МИД России Сергея Лаврова говорится, что в ходе работы члены комитета столкнулись с определёнными трудностями, но они естественны для начала переговорного процесса.
«Важным успехом астанинского формата стало формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве в октябре прошлого года во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Благодаря этому сирийцы впервые за годы кризиса получили возможность вести прямой диалог о будущем своей страны без вмешательства извне», — говорится в материалах к пресс-конференции.
Однако в Идлибе остаётся крупный очаг эскалации — значительные территории по-прежнему находятся под контролем боевиков. В регионе периодически вводится режим прекращения огня — последний раз он был введён 9 января. Однако незаконные вооружённые формирования продолжают его нарушать.
Вместе с тем Дамаск способствует выходу мирных жителей с этих территорий на подконтрольные правительству. Пункты выхода из зоны деэскалации оборудованы постами медицинской помощи, выдачи горячего питания и питьевой воды, предметов первой необходимости.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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