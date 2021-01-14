«При очевидном факте защиты детей»: суд приговорил убившего педофила уфимца к восьми годам колонии

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы 34-летнего Владимира Санкина, которого обвиняли в убийстве педофила. В суде мужчина утверждал, что не собирался наносить тому тяжкий вред, а пытался спасти детей. Присяжные признали, что подсудимый «заслуживает снисхождения», однако судья отправил Санкина в колонию строгого режима. Адвокат обвиняемого Шота Горгадзе заявил RT, что будет обжаловать вердикт и намерен дойти до Верховного суда.

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима 34-летнего уфимца Владимира Санкина, который обвинялся в убийстве 54-летнего педофила. Как утверждал сам мужчина, он всего лишь пытался защитить подростков, которые обратились к нему за помощью, и не собирался никому причинять тяжкий вред.

Обвинение в разбое

Ранее RT рассказывал об уголовном деле в отношении Владимира Санкина, которое было возбуждено после событий 30 января 2020 года. Как следует из материалов суда, в тот день Санкин возвращался с работы из автомастерской. Когда он проходил мимо двухэтажного дома, из подъезда выбежал 14-летний мальчик и сказал, что его друга в квартире держит мужчина и хочет над ним надругаться.

После чего мужчина поднялся в квартиру, освободил ребёнка, а предполагаемого насильника — 54-летнего Владимира Зайцева — вытащил на улицу поговорить. Завязалась драка, после которой хозяин квартиры остался лежать на земле. Сам Санкин вызвал скорую и полицию. По дороге в больницу Зайцев умер.

Санкину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Началось следствие. Позже подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Правоохранители посчитали, что после драки мужчина украл у Зайцева бывшие при нём деньги.

В декабре 2020 года присяжные сняли с Санкина обвинения в разбое, но признали его виновным в избиении, которое впоследствии повлекло смерть Зайцева. При этом присяжные отметили, что Санкин спасал детей и «заслуживает снисхождения».

Жёсткий приговор

По словам адвоката мужчины Шоты Горгадзе, после такого вердикта присяжных они рассчитывали на небольшой срок или даже полное оправдание и были шокированы приговором.

«У меня возникают вопросы, почему суд вынес такой суровый приговор при очевидном факте защиты детей? В ситуации, если бы Санкин проходил мимо наших детей, приговор был бы таким же? Я на месте Санкина поступил бы также, даже зная про приговор в восемь лет», — заявил RT Горгадзе.

Он добавил, что разбой Санкину вменяли бездоказательно, поэтому в суде это обвинение было снято. Кроме того, в ходе процесса показания давали мальчики, которых Зайцев, угрожая топором, заманил в квартиру.

«К сожалению, при упоминании судимостей Зайцева судья нас остановила, сказала, что это не имеет отношение к делу, и попросила присяжных на это внимания не обращать. Юридически она права, потому что это формирует негативное отношение присяжных к Зайцеву. Но то, что он дважды был судим и отбыл восемь лет за изнасилование ребёнка — существенный момент», — подчеркнул адвокат.

Юрист заверил, что обязательно будет обжаловать приговор и намерен дойти до Верховного суда.

В свою очередь, сестра Санкина Кристина рассказала RT, что шокирована приговором суда: «Это система. Его хотели посадить и посадили. Никто не понял, почему так произошло. Людям, которые по два-три человека убивают, дают по семь лет. А он предотвратил преступление — и сел. Мы все сейчас на таблетках и думаем, что и в Верховном суде вряд ли отменят приговор».

Как ранее рассказывала RT гражданская жена Санкина Полина Наумова, её муж всегда был отзывчивым к чужой беде и за два года до январских событий 2020-го вытащил детей из пожара.

Был неоднократно судим

Добавим, что сразу после задержания Санкина правоохранители завели уголовное дело и в отношении погибшего Владимира Зайцева по ч. 5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»). Однако оно было закрыто в связи со смертью подозреваемого.

RT рассказывал, что Владимир Зайцев был неоднократно судим. Первую судимость он получил еще в 18 лет. В 1983 году его приговорили к четырём годам и семи месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 121 УК РСФСР («Мужеложество»).

После освобождения он долгое время не попадал в поле зрения правоохранителей, однако в 2003 году Зайцева несколько раз заставали в компании несовершеннолетних за распитием спиртных напитков. Но доказать домогательства тогда не смогли и приговорили мужчину к году исправительных работ и удержанию 20% зарплаты в счёт государства по ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В 2007 году Зайцев был задержан по обвинению в действиях сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет. По данным местных СМИ, он изнасиловал собственного сына. 27 декабря 2007 года мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он отбывал свой срок в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан и характеризовался, как неуверенный в себе, обидчивый, склонный к депрессиям и тревогам. Был склонен к уединению и испытывал трудности в межличностных отношениях.

3 октября 2018 года Зайцев вышел на свободу. По решению Мелеузовского райсуда Республики Башкортостан от 27 июня 2018 года за ним был установлен надзор сроком на восемь лет.

Мужчине было запрещено выходить из дома с 22:00 до 7:00 и без уведомления менять место жительства. Зайцев должен был четыре раза в месяц отмечаться в полиции. Также сотрудники ФСИН сообщали, что высока вероятность совершения им повторного преступления.

После освобождения Зайцев дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему было запрещено приближаться к школам и городским паркам.