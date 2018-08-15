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При обрушении моста в Генуе пострадали двое украинцев
15 августа 2018, 17:54 • 36 • Украина
Генеральное консульство Украины в Милане сообщило, что в результате обрушения моста в Италии нет погибших украинских граждан, однако имеются двое пострадавших.
Reuters
«Префектура города Генуя информировала генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что пострадавшие украинцы в настоящее время находятся в больнице «Сан-Мартин».
Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в Генуе погибли трое французских граждан.
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