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При обрушении моста в Генуе пострадали двое украинцев

15 августа 2018, 17:54  •  36 • Украина
Генеральное консульство Украины в Милане сообщило, что в результате обрушения моста в Италии нет погибших украинских граждан, однако имеются двое пострадавших.
 
Reuters
 

«Префектура города Генуя информировала генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что пострадавшие украинцы в настоящее время находятся в больнице «Сан-Мартин».

Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в Генуе погибли трое французских граждан.

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