«При обгоне выехал на встречную полосу»: что известно о ДТП с участием Ксении Собчак

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля, перевозившего Ксению Собчак. Телеведущая находилась на пассажирском сиденье Mercedes, водитель которого выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водитель Mercedes уже признал свою вину. Сама ведущая в момент аварии направлялась в аэропорт. Позднее она заявила, что водителя её машины «никто не подгонял». Представитель Собчак сообщил, что ведущая готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в аварии.

Следственное управление УВД по городу Сочи возбудило уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Водителю Mercedes избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В отношении водителя автомобиля Mercedes... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Там уточнили, что ДТП произошло около 21:00 9 октября на дороге «Адлер — Альпика сервис». По предварительной информации, водитель Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение», — рассказали в МВД.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что водитель Mercedes признал вину в аварии. По данным СМИ, в момент ЧП Собчак возвращалась с концерта в Красной Поляне, на котором она была ведущей. Собчак направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Москву, однако по пути произошло ДТП.

В воскресенье, 10 октября, телеведущая прокомментировала аварию в Краснодарском крае. В своём Telegram-канале она подтвердила, что была в автомобиле во время столкновения, а также заявила, что получила травмы.

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — говорится в заявлении.

Собчак уточнила, что Mercedes, в котором она ехала, ей не принадлежит, а за рулём был не её водитель. Она заявила, что в момент ДТП водителя никто не подгонял, а сама она в это время общалась в Zoom. Говоря о выезде на встречку, телеведущая сказала: «Это было конкретное личное решение водителя»

«У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — отметила она, добавив, что отказалась от госпитализации в Сочи, чтобы поскорее добраться до Москвы.

Собчак заявила, что перед отъездом в аэропорт на другом автомобиле её директор «вызвал скорую и сходил посмотреть можно ли помочь другой машине», однако, по словам телеведущей, «ими уже занимались люди».

Позднее её директор Кирилл Суханов рассказал РЕН ТВ, что после ДТП он вышел из машины, осмотрел место событий, попросил вызвать скорую помощь и отправился с телеведущей в аэропорт: «Я вышел из машины, проверил своих, подошёл к соседней машине, увидел, что подошли к ним люди из других машин и им оказывают помощь. Я сразу дал команду администрации, чтобы вызвали скорую. Когда мы уже уехали, мне сообщили, что она приехала». Он также сказал, что Собчак со своей командой никуда не опаздывала.

При этом в СМИ появилась видеозапись того, как Собчак прибывает в аэропорт Сочи вскоре после ДТП. На кадрах видно, что телеведущая заходит в зал без посторонней помощи и, по словам очевидцев, без видимых повреждений. Отмечается, что в аэропорту Собчак засняли около 21:40, тогда как авария произошла около 21:00.

Позднее директор ведущей рассказал, что она готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в ДТП.

«Мы сегодня получили контакты потерпевших. Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь», — цитирует Суханова ТАСС. Он добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.