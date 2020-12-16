При новой администрации США должны вернуть себе основную роль в решении глобальных проблем

Согласно расхожему мнению, мы не ценим то, что имеем, пока не потерям. Например, школьное обучение часто считалось скучным для студентов и устаревшим. Из-за Covid-19 учебный процесс стал дистанционным, и многие ждут возможности вернуться за парты.

Возможно, то же самое можно сказать и о международном экономическом сотрудничестве. Многосторонние институты, такие как Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд и агентства Организации Объединенных Наций, долгое время были непопулярны среди большей части общественности из-за якобы посягательства на национальный суверенитет. Но затем появился президент США Дональд Трамп и сделал международное сотрудничество практически невозможным. В то время как другие лидеры G20 обсуждали готовность к пандемии на недавно завершившемся саммите, например, Трамп, очевидно, опубликовал в Твиттере больше ложных обвинений в фальсификации результатов выборов, а затем сыграл в гольф.

Когда избранный президент Джо Байден войдет в Белый дом 20 января 2021 года, он столкнется с неотложной повесткой международных вопросов, требующих внимания. Главные включают пандемию, изменение климата и глобальную рецессию, что потребует совместных действий стран с развитой экономикой в отношении налогово-бюджетных стимулов, реструктуризации долга и торговли.

Байден не выступал за международное экономическое сотрудничество как таковое; кандидаты в президенты США никогда этого не делают. Но он пообещал немедленно отменить чрезвычайно недальновидные решения Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату 2015 года.

Пандемические заболевания, такие как Covid-19, являются классическим примером международного внешнего воздействия, с которым отдельные правительства не могут адекватно справиться самостоятельно. Международное сотрудничество - гораздо более эффективный способ расследования местных вспышек болезней и предупреждения глобальных опасностей; координировать исследования, разработку, производство и распространение вакцин или препаратов; и согласовать процедуры ограничения или карантина для лиц, пересекающих границу. ВОЗ несовершенна, но она явно нужна сейчас.

Точно так же глобальное изменение климата - это архетипглобальные внешние эффекты. Выброшенная тонна углекислого газа повсюду имеет одинаковый парниковый эффект. Национальное регулирование само по себе не может исправить несоответствие стимулов из-за проблемы безбилетника между правительствами. Отсюда необходимость в международном соглашении, таком как Парижское соглашение по климату 2015 года.

Байден и другие мировые лидеры также должны бороться с самой глубокой глобальной рецессией с 1930-х годов. Помимо мер по борьбе с самой пандемией, страны с развитой экономикой должны прежде всего договориться о совместных финансовых стимулах, как это было сделано на саммите лидеров G7 в Бонне в 1978 году и на встречах G20 в 2009 году под руководством тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Гордона Брауна.

Согласно оценкам МВФ, если эти страны G20 с наибольшим запасом фискального пространства одновременно увеличат расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021 году и 1% от ВВП в последующие годы, они могут увеличить мировой ВВП почти на 2% к 2025 году, по сравнению с ростом чуть ниже 1,2% при несинхронизированном фискальном подходе.

Скоординированная фискальная экспансия (когда значительная часть средств израсходована на зеленые инвестиции в инфраструктуру и борьбу с Covid-19) поможет обеспечить более быстрое восстановление мирового ВВП и занятости, а также свести к минимуму опасность W-образной рецессии.

Более того, одновременное стимулирование не должно отрицательно сказаться на торговом балансе какой-либо страны из G20.

Поскольку процентные ставки близки к нулю, США и другие страны с развитой экономикой, не ограничены в возможностях брать в долг, даже если отношение долга к ВВП растет. Но страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики (EMDE) - особенно те, которые уже имели избыточное долговое бремя до начала пандемии - имеют гораздо меньше возможностей для маневра.

Многим EMDE потребуется реструктуризация долгов. До сих пор реакция международного сообщества в основном состояла из Инициативы G20 по приостановке обслуживания долга (DSSI), которая была ограничена по своему охвату. Схема просто отложила (а не сократила) расходы по долговым обязательствам, и она не включала частный долг.

Крупнейшие экономики мира должны срочно возглавить и координировать действия в этом направлении. Лидеры G20 признали на саммите 21-22 ноября, что странам, отвечающим критериям DSSI, нужно нечто большее, чем двустороннее официальное облегчение долгового бремени. Но они не добились ощутимого прогресса.

Более того, многие африканские страны обеспокоены тем, что целенаправленные усилия по скоординированной реструктуризации долга подорвут их способность выходить на международные рынки капитала. Беднейшим странам также нужны новые льготные кредиты и гранты. Снова поступают предложения о выпуске нового транша специальных прав заимствования (резервный актив МВФ) и о направлении ликвидности на развивающиеся рынки.

Что касается вопросов торговли, то многие демократы будут советовать Байдену следовать курсом Трампа по ряду вопросов, но работать с союзниками США, а не против них. Одна из таких целей - снизить потребность иностранных корпораций в обмене запатентованными технологиями с отечественными партнерами в качестве платы за доступ на рынок Китая.

Разумная стратегия США могла бы заключаться в том, чтобы остаться в Транстихоокеанском партнерстве и дать Китаю возможность когда-нибудь присоединиться к нему, если он будет следовать правилам, которые в основном были написаны Америкой. Остальные страны ТТП продвинулись вперед без США, которые еще могут наверстать упущенное, присоединившись к ним.

Но для этого может быть уже слишком поздно. За время националистических настроений США Китай организовал собственный Азиатско-Тихоокеанский торговый блок, названный Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством. На данный момент прямое взаимное снижение тарифов может быть более многообещающим вариантом для США, чем беспорядочная и труднопреодолимая «глубокая интеграция».

Пока назначения в новую администрацию Байдена получили преданные интернационалисты. Предположительно, США позволят ВТО снова функционировать. Но международные торговые соглашения вряд ли будут в числе приоритетов, и приверженным сторонникам открытой торговой системы придется пересмотреть свои амбиции. Более того, друзья и союзники Америки потеряли часть своего энтузиазма, позволив ей дирижировать международным оркестром. Но, как минимум, они будут счастливы видеть США в качестве важного и конструктивного игрока.