При Николае Шульгинове Минэнерго взялось за создание аналога «коррупционной» ГИС ТЭК

Разработка концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) обойдется Минэнерго в 14,8 млн руб. Сколько будет стоить сама система пока неизвестно. На создание её предшественницы — ГИС ТЭК — в общей сложности было потрачено около миллиарда рублей. И порядка 8 лет, чтобы понять, что это было зря. Как мы видим теперь, уголовные дела против бывшего замминистра Анатолия Тихонова и топ-менеджеров «Лантиа» не стали финалом этой истории.

Сюжет: Коррупция

Контракт с вопросами

В конкурсе на создание концепции НЭП принимали участие системный интегратор «Сател», «Эйти сервис» и аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование». Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги подведены 29 октября, а уже к 17 декабря исполнитель обязан представить результаты своей работы.

Изначальная цена контракта — 27,7 млн руб. Условия понятные — чем выше квалификация и финансовые ресурсы у компании, тем выше ее шансы. Причем, если предложение стоимости контракта будет в пределах 25% ниже установленной цены, то критерий квалификации оценивается выше, чем если бы участники предлагали цену, которая ниже 27,7 млн более чем на 25%. При этом победитель запросил 14,8 млн руб. «Эйти сервис» оценил свои работы в 15,4 млн руб., а «Сател» и вовсе не снизил цену и оставил свое предложение на уровне 27,7 млн руб.

Вопрос о том, почему именно аудиторская компания займется разработкой цифровой платформы оставим за скобками. Но вот почему в таком «жирном» (на перспективу) контракте приняли участие только три компании, а победил именно KPMG? И хватит ли такой скромной суммы на разработку концепции?

Кпмг, кто вы?

Согласно официальному сайту компании, КПМГ в СНГ работает более 30 лет и является самой быстрорастущей компанией «Большой четверки»: сейчас более 5 500 специалистов работают в 22 офисах. При этом КПМГ является второй по величине аудиторско-консалтинговой фирмой в России. Представительства компании также открыты в 146 странах мира.

KPMG предоставляет услуги по проведению аудита, налогового и юридического консультирования, консалтинга по вопросам сопровождения сделок, реструктуризации бизнеса и привлечению финансирования, говорится на сайте.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кпмг налоги и консультирование» зарегистрировано 10 января 2015 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Олег Гощанский. Единственный учредитель — компания «Кпмг», которой в равных долях владеют Одисей Киракосян (17% долей компании), Кирилл Алтухов (17%), Людмила Климанова (17%), Антон Усов (17%). В том числе по 16% долей «Кпмг» принадлежат Андрею Рязанцеву и Алексею Колосову.

В базе «Контур.фокус» содержится информация о заключенных госконтрактах на общую сумму 570,4 млн руб. При этом последние контракты были заключены в 2019 г. с компанией «Цифровые технологии» на развитие единой системы жилищного строительства.

Чем займутся?

Согласно техзаданию, НЭП должна выполнять те же функции, которые сейчас выполняет ГИС ТЭК. Речь идет о сборе и обработке информации для анализа состояния и формирования прогнозов развития ТЭК, а также ее хранении, предоставлении и распространении. Через НЭП министерство планирует предоставлять госуслуги. Так, данные с платформы должны передаваться на единую информационную платформу национальной системы управления данными (НСУД) и в ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

НЭП должна будет снизить нагрузку по формированию отчетности компаниями ТЭК путем автоматизации информационно-аналитической деятельности Минэнерго с учетом имеющихся современных цифровых технологий, инструментов и сервисов, говорится в документах. При этом, как пишет CNews, представители «Ланита» (компании, которая занималась созданием ГИС) отметили замену жесткого требования об использовании исключительно ПО с открытым кодом на возможность использования отечественного ПО.

Что не так с ГИС?

Односложно ответить на этот вопрос невозможно. За те годы, пока разрабатывалась ГИС, вокруг было столько скандалов, исков и судебных дел, что хватит на целую серию захватывающих репортажей. Если вкратце, история следующая.

Создание ГИС ТЭК было утверждено Правительством в апреле 2013 г., сделать его должно было Российское энергетическое агентство (РЭА). Минэнерго выделило РЭА в общей сложности 968 млн руб. Но уже спустя несколько месяцев у Счетной палаты возникли вопросы. В ходе аудита выяснилось, что больше половины всех затрат были перечислены за невыполненные работы, конкуренция поставщиков ограничивалась, а проект фактически еще не был начат.

Через год был объявлен конкурс на создание системы, победила компания «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г. Но запуск затянулся на неопределенный срок. В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта. Но власти оказались на стороне «Ланита», Счетная палата еще раз проверила проект и пришла к выводу, что РЭА расходовало средства с нарушениями закона.

На этом беды ГИС не закончились, и в сентябре 2020 г. был арестован экс-замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, который курировал развитие цифровых технологий в отраслях ТЭК, а также два вице-президента «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Речь шла опять же о хищениях денег по ГИС ТЭК. А уже в августе 2021 г. РЭА обанкротило «Информационные системы связи и безопасности», подрядчика по проекту, связанному с созданием ГИС ТЭК.

Анатолий Тихонов был заместителем министра энергетики Александра Новака, который в ноябре прошлого года пошёл на повышение, теперь он – вице-премьер по вопросам ТЭК. Новым главой Минэнерго стал бывший генеральный директор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов. По всей видимости, именно его можно считать инициатором создания новой цифровой платформы, концепцию которой доверили разрабатывать компании, предоставляющей услуги по проведению аудита, а также налогового и юридического консультирования.

Зачем?

Главный и основной вопрос — зачем, собственно, создавать НЭП, ГИС и тому подобное, когда существует и неплохо функционирует ЦДУ ТЭК. Центральное диспетчерское управление — единственное предприятие в РФ, осуществляющее в круглосуточном режиме сбор и обработку первичной оперативной информации обо всех отраслях ТЭК страны.