При любом результате парламентских выборов Эфиопию ждут непростые времена

Значительная часть армии деморализована, в обществе нарастает недовольство федеральным центром

Стремительная успешная операция эфиопской армии против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в ноябре прошлого года, спустя всего полгода с небольшим, обернулась для Аддис-Абебы грандиозным фиаско. Бойцы НФОТ в конце мая перешли от партизанских действий ко все более активным наступательным и к 28 июня вернули под свой контроль почти всю территорию провинции, включая административный центр – город Мэгэле. Назначенное из центра временное правительство региона бежало вместе с командованием гарнизона. Полиция бросила без охраны тюрьмы, в результате чего разбежались и политические, и уголовники. Отряды НФОТ вошли в город без боя.

Бойцы НФОТ на улицах столицы провинции Тыграй г. Мэкэле

Первоначально появились сообщения о концентрации на границе с Тыграем группировки эфиопской армии численностью до 30 000 человек, но премьер-министр Абаи Ахмед официально объявил «бессрочное одностороннее перемирие по гуманитарным причинам». В сложившейся ситуации это единственно верное решение, поскольку любое другое грозило катастрофой для страны. Значительная часть армии деморализована, а в обществе нарастает недовольство федеральным центром.

Руководство НФОТ объявило, что готово принять предложение федерального правительства о прекращении огня, но на своих условиях. Среди них привлечение к «ответственности за причиненный ущерб» премьер-министра А. Ахмеда и президента Эритреи И. Афеворки; создание независимого органа под эгидой ООН для контроля за режимом прекращения огня и расследования «военных преступлений»; вывод всех федеральных войск, а также иных вооруженных формирований; международная помощь в восстановлении штата, а также гарантии самоуправления штата. Для большей убедительности по улицам Мэкэле провели более 7,5 тысячи пленных федеральных военнослужащих.

Колонна сдавшихся военнослужащих ВС Эфиопии. По численности это почти дивизия

Боевые действия в Тыграе были спровоцированы руководством НФОТ в ноябре 2020 года, после того как назначенные на сентябрь выборы были перенесены федеральным центром из-за коронавируса. Мятежники провели собственное голосование, где получили 98,5% голосов.

В последующем социально-экономическая обстановка в стране осложнилась: вирусная эпидемия нанесла мощнейший удар по экономике Эфиопии, затормозила реформы и серьезно ухудшила материальное положение значительной части жителей страны. Иностранный туризм резко сократился (прежде всего из Европы, Индии и Китая). Была закрыта граница с Эритреей – одним из главных каналов экспортно-импортных операций, за исключением железной дороги Аддис-Абеба – Джибути, построенной китайцами.

Всего за три года пребывания у власти 45-летний премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, возглавивший правительство в 2018 году, успел многое. В его поддержку в столице страны собирались миллионные митинги, а сам он показал себя как государственник и решительный реформатор. Его планы экономических преобразований предусматривали привлечение иностранных инвестиций, что выразилось на практике в получении займа Всемирного банка на сумму 1,2 млрд долл. Активно обсуждалось привлечение средств из стран Персидского залива, других инвесторов и международных финансовых организаций. Модернизированный аэропорт столицы стал крупным международным хабом, успешно конкурирующим с Франкфуртом, Стамбулом и даже Дубаи. Первые месяцы пребывания у власти господина Абия сопровождались амнистиями, процессом либерализации общества, возвращением политических эмигрантов и граждан страны, уехавших на заработки в Саудовскую Аравию и оказавшихся там в положении бесправных рабов. Крупнейшим достижением А. Ахмеда стало заслуженное получение Нобелевской премии мира за исторический мирный договор с Эритреей.

Однако население устало и разочаровано. Ком внутренних проблем стремительно нарастает, но премьер решился на проведение парламентских выборов даже в таких условиях, ибо выбор у него невелик. Цель – закрепить легитимность свого правления.

Шестые выборы в Палату народных представителей и региональные законодательные органы Эфиопии начались 21 июня. В них участвуют 46 политических партий, но назвать их всеобщими нельзя. Такие политические силы, как НФОТ и Армия освобождения Оромо, признаны террористическими организациями и не допущены к выборам, а Федералистский конгресс Оромо и Фронт освобождения Оромо демонстративно бойкотируют голосование. Предполагается, что голосование будет идти две недели, но оно может длиться и гораздо дольше. В отдельных округах шести из девяти штатов голосование перенесли на 6 сентября из-за проблем с безопасностью и логистикой. На сентябрь отложен и референдум, на котором жители пяти зон и одного округа на юге страны должны проголосовать за образование собственного Юго-Западного штата.

Победу на выборах прочат созданной в 2019 году по инициативе премьера Партии процветания, которая провозгласила своей задачей консолидировать управление многоэтничной и многоконфессиональной страной и сформировать «эфиопскую идентичность». Задача архисложная, и совершенно ясно, что при любом результате выборов Эфиопию ждут непростые времена, а давление на нее извне не только сохранится, но и будет нарастать. Заметим, что речь идет о второй по численности населения стране Африки (почти 119 млн человек, причем треть – молодежь в возрасте до 18 лет).

Помимо Тыграя, серьезный конфликт разгорается в провинции Бенишангуль-Гумуз из-за притока сезонных работников из других районов страны, а также инфраструктурных проектов, «дезорганизовавших привычный уклад хозяйственной жизни». Это противостояние опасно в первую очередь близостью ключевого объекта – плотины «Хыдасе» («Возрождение») на Голубом Ниле. Стратегической целью Аддис-Абебы является обеспечение страны электричеством и даже экспорт части электроэнергии. В настоящее время около 80% населенных пунктов не имеют бесперебойного электроснабжения, бытовые генераторы пользуются большим спросом даже в столице страны. При этом сооружение плотины вызывает резкие возражения Египта и Судана, хотя в том же Судане ниже по течению той же водной артерии расположены три дамбы.

Переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом не просто зашли в тупик, но грозят обернуться военной эскалацией. Недавно вопрос был вынесен на обсуждение в Лиге арабских государств, к которой Эфиопия отношения не имеет, а в СБ ООН на заседании, посвященном Тыграю, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что полноценное перемирие в этом штате означает вывод федеральных сил и их союзников.

И уж совсем провокационным выглядит предложение, сделанное делегацией США в ходе визита в Хартум: американцы заявили о готовности поставить в Судан 24 ударных самолёта F 15 C/D.