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При каких условиях Украина откажется от вступления в НАТО: объяснил генерал Смешко

23 декабря 2021, 10:40  •  160 • Политика
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Экс-глава СБУ предложил восстановить границы Незалежной
Еще со времен обретения независимости после распада СССР одной из главных тем политической повестки Украины было вступление в НАТО. Определенные шаги в этом направлении пытались делать все президенты, но после Майдана 2014 года ситуация резко ухудшилась. Полностью передать государство под контроль западных кураторов пытается и нынешний глава государства Владимир Зеленский. Однако с такой позицией не согласен экс-глава СБУ Игорь Смешко.
По мнению генерала, Незалежная может сохранить нейтральный статус во внешней политике, то есть отказаться от идеи стать членом Североатлантического альянса. Меж тем, как он считает, перед принятием подобного решения Киев должен получить от всех заинтересованных сторон определенные гарантии.
Бывший руководитель Службы безопасности Украины рассказал в эфире местного телеканала, при каких условиях Незалежная откажется от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что власти должны выдвинуть пакет требований на переговорах по нейтральному статусу.
Прежде всего, по его словам, речь идет о восстановлении государственной границы Украины на момент ее выхода из состава СССР. Смешко призвал "вернуть" стране Крым и Донбасс.
Также бывший соперник президента Украины Владимира Зеленского по президентским выборам считает необходимым расширить Будапештское соглашение. По его мнению, Киев должен получить от Москвы и НАТО дополнительные гарантии безопасности.
Кроме того, экс-глава СБУ заявил о праве Незалежной вне юрисдикции альянса подписывать двухсторонние соглашения о военном сотрудничестве с любыми государствами.
К слову, раннее политолог Валерий Клочок заявил, что США и Евросоюз "торгуют" Украиной, выстраивая отношения с Россией.

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